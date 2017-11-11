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澳門羽輕鬆殺敵 順茜報到半決賽

发布于 November 11, 2017
陈炳顺/谢宜茜今年第2次在国际赛打进半决赛。
陈炳顺/谢宜茜今年第2次在国际赛打进半决赛。

（澳门10日综合电）大马混双陈炳顺/谢宜茜继续高歌猛进，在澳门羽球黄金大奖赛率先挺进4强林。

在周五的8强赛，目前世界排名第31的陈炳顺/谢宜茜仅用了33分钟，就以21比18、21比10战胜世界排名更高位居第18的新加坡组合许永凯/陈薇涵。本场比赛也是双方在国际赛的第一次交手。
值得一提的是，至今合拍仅短短4个多月的陈炳顺/谢宜茜今年第二次在国际赛打进半决赛，上一次是在9月的越南公开赛。
接下来，陈炳顺/谢宜茜将会挑战中国的赛会5号种子郑思维/黄雅琼争进决赛，后者在另一场8强赛以两个21比18拿下本月中旬称霸丹麦首要超级赛的香港组合邓俊文/谢影雪。
稍后，大马阵营还有两名男单及一支女双在8强力争上游。
在男单项目，16强内战击败全国冠军林志咏的前世青赛冠军祖法德利8强迎战中华台北的施贵钧，后者经3局激战拿下泰国的谭玛辛。另一名自由人张崴烽则挑战刚刚在丹麦首要超级赛打进决赛的前韩国一哥李炫一。另外，自禁赛期满后复出的日本名将桃田贤斗在一场日本内战中会师师弟常山干太。中国的2男单选手任鹏嶓和赵俊鹏周四止步16强，这意味着中国男单全军覆没。
在女双，大马剩下的独苗邹美君/李明晏在8强拿下世界排名18的中华台北3号种子许雅婷/吴玓婷后，今日8强对阵印尼的蒂尔拉/罗莎丽娜。
女单方面，中国小将韩悦以两个21比19力挫中华台北的白驭珀，率先报到半决赛。中国另两位女将蔡炎炎与张艺曼将会稍后登场，前者与韩国的李敏智交锋，后者将挑战头号种子日本的大堀彩争夺一席半决赛权。

排名第3高大馬男單
梓嘉躋身世界前50

世界羽联周四发布最新排名榜，上周在德国碧德博格黄金大奖赛挺进4强的大马19岁男单新星李梓嘉，排名上升9位，突破前50的大关跃升第46位，紧紧落后李宗伟与张崴烽，成为排名第3高的大马男单球员。
目前，李梓嘉已经超越排名下跌至第52的前世青赛冠军祖法德利。李宗伟从之前第8位，回返原来的第7名，自由人张崴烽升上一级居第42位。
其余跻身前100名内的大马男单的排名依序为宋浚洋（61）及刘国伦（62）。
大马男双方面，两队新组合吴蔚升/张御宇和陈蔚强/王耀新排名大跃进，随着在碧德博格黄金大奖赛晋级8强，他们的积分增至7450分，从上周并列第268名上升到并列第143名。
在女单，谢抒芽依然排在第28位，吴堇溦第44名，李盈盈第53名。
女双项目，许嘉雯/温可微依然是大马排名最高者，她们继续排在第14位。
至于混双，陈健铭/赖沛君排名下滑一级至第10，吴顺发/赖洁敏保持第14，陈炳顺/谢宜茜依然停留在第31位。

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