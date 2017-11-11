加強防範保護球員 羽總重整禁藥名單

（新山10日讯）大马羽总今后将会重新整理一份全新的禁药名单，以确保羽球运动员可以避开并成为无辜的禁药受害者。

大马羽总会长拿督斯里诺扎表示，羽总将会从国家体育学院那里取得有关该院对禁药课题定下的一切最新指南。

他说：“最近，我们可以看见有一些运动员疏忽下购买了一些自己认为有益的药物，以备训练时可以用到，但是他们却没有发现到这些药物也被列为禁药成分，因此也连累了自己。”

“有一件事我们必须清楚知道，就是反兴奋剂机构从前实行尿液检验，但现在，他们在一些大型的赛会，已经开始进行血液检验”他说，“这样的检验结果更精准。所以我们如今面对加强对禁药的防范措施。”

诺扎是与周四出席在柔佛举行的全国青年锦标赛后，在记者会上如此谈话。诺扎是针对最近我国体坛频频发生运动员误服涉及禁药成分的药物导致成为受害者，觉得羽总是时候采取更全面的措施，以便能够保护国内的羽球运动员。

今年我国已经发生3起国家运动员涉药事件，而吉隆坡东运会的一名大马泰国拳选手成为最新一起禁药事件的受害者，据知他在网站上购得男性春药，这种无知行为造成他未能通过药检。此前国家队跳水女将吴丽颐和共运会冠军哈菲菲先后掉进“药罐子”。