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溫格：愛足球就會愛梅西 隊友心聲：搭檔不易

发布于 November 11, 2017

（莫斯科10日综合电）“如果你爱足球，那么你就会爱看梅西的比赛。”阿仙纳主帅温格受访时毫不掩饰对“跳蚤”的欣赏，但是若是要搭档梅西，对很多人而言其实是不容易的，正如阿奎罗与迪马利亚。

为期十天的莫斯科集训仍在进行之中，但是阿根廷于周六出战俄罗斯的首发阵容，已提前浮出水面。据《阿斯报》透露：主帅桑保利已决定再度启用三中卫体系，而在备受关注的“9号位”上，阿奎罗将第一次代表“桑家军”首发。这是继伊瓜因、伊卡尔迪和贝内德托之后，桑保利使用的第4位中锋人选。
从2008年奥运会首次搭档算起，梅西与阿奎罗已共同经历2届世界杯和3届美洲杯。但因为各种原因，这对生活中的“铁瓷”始终未能在国家队有过非常出彩的合作经历。
在国家队的帅位发生更迭之后，阿奎罗曾面临遭彻底弃用的危险。好在“阿KUN”有足够毅力，凭借在球会中的优异发挥（联赛中以8球领跑射脚榜，还超越名宿埃里克·布鲁克成为队史头号射脚），终于征服了挑剔的桑保利。
《阿斯报》指出，世外赛最后1轮，桑保利让原本司职边翼卫的迪马利亚在梅西的身边活动，结果获得奇效。此番迎战俄罗斯，“天使”还会在梅西身边游弋，并给担任中锋的阿奎罗火力支援。
在过去3届大赛的决赛中，迪马利亚都受到了伤病的困扰。循环往复之下，“天使”的心理也出现了问题，并进而又诱发了新伤病的产生。为了根治这个问题，迪马利亚专门请了一个心理医师，“压力会影响一个人的大脑，现在我得做更多的工作，来避免类似伤病的出线。”
据迪马利亚自己透露：在心理医师的帮助下，他现在感觉已越来越好，为了弥补2014年世界杯的遗憾（因伤缺席决赛），他想彻底摆脱伤病的侵袭。

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