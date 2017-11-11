藍色的眼淚 29日至30日4場義演

中马环球影业有限公司董事主席兼廉律中学董事杨忠宪与董事及师长们摄于新闻发布会。

（本报美里10日讯） 首部中马合作的网络电影《蓝色的眼泪》将于本月29日至30日晚上7时，假TGV戏院举行4场义演，每张戏票售价100令吉，售票所得款项将捐给创校50周年的廉律中学作为办学经费。

中马环球影业有限公司董事主席兼廉律中学董事杨忠宪表示，《蓝色的眼泪》电影预计在12月份在中国及大马同时上映，而有关电影的拍摄工作已在今年3月间全面完成。

他指出，在正式上映之前，本地将进行4场慈善义演，此次义演也是配合廉中50周年校庆而举办的其中一项活动。

他透露，《蓝色的眼泪》义演活动将于本月29日至30日晚上7时举行，首晚（29日）义演将会开幕仪式，且所有赞助人将受邀请上台进行剪彩，至于30日（星期四）晚上7时则进行3场播映，上述活动是由廉律中学主办，美里文华狮子会协办。

凡是购买1千令吉赞助券的人士将受邀上台剪彩，主办单位设下10万令吉的筹款目标，希望社会人士热心支持。

《蓝色的眼泪》是在积极响应中国主席习近平“一带一路”的国家战略，通过文化艺术交流促进沿线国家经贸合作的历史大背景下，与马来西亚砂拉越州旅游部、中马环球影业有限公司、广东广播电视台、环球商务荟联合拍摄出品的一部爱情故事片。

影片以归国老华侨在马来西亚的爱情故事为题材，讲述的是一个爱国老华侨的一段旷世跨国的爱情故事。通过老华侨的孙儿林旭尧，在为爷爷找寻初恋情人的过程中遭遇了神秘的姆鲁山洞，令人惊恐的猎人头族，还有奇妙而美丽壮观的都山蓝眼泪海滩，林旭尧也收获自己的爱情。

剧情险象环生，神秘离奇，高潮迭起，同时表演诙谐幽默。影片大部份取景于马来西亚砂州，汶莱著名景点，这是反映一带一路沿线文化的艺术珍品。