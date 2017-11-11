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楊薇諱： 選民支持國陣 吻龍橋梁何時建？

发布于 November 11, 2017

（本报古晋10日讯）朋岭区州议员杨薇讳质问国阵政府，吻龙居民苦等多时的桥梁何时建成？ 她表示， 雅沙再也和三马拉汉属于国阵堡垒区，数十年来，吻龙居民一直忠心支持国阵政府，然而，国阵所承诺的桥梁始终不见踪影。

“国阵只是开空头支票，一次又一次愚弄吻龙居民，建设桥梁的课题只会在选举时提出，沦为国阵政府捞取选票的政治伎俩。”
“悲哀的是，如今此课题竟然要通过我带入砂州立法议会，显示国阵州议员根本无视吻龙居民的困境。一座只有一公里长的桥梁，任凭国阵拖了那么多年没有下文，国阵摆明是在欺骗人民，雅沙再也区州议员，你到底在做什么？为什么不出手相助？”
杨薇讳是今日在砂州立法议会会议上进行2018年财政预算案辩论时，如是说。
她指出，数十年来，吻龙居民只是靠水路与外界接触，乘船到对岸约5分钟，每趟1令吉，电单车则是3令吉。若是遇到恶劣气候，电单车落水的意外也时有所闻。
“2012 年，原任工程部副部长拿督杨昆贤声称，衔接吻龙和三马拉汉的桥梁工程建议已提成给首相署部长，为何至今没有任何进展？这就是典型的 “国阵太极拳”。”
她表示，吻龙土地肥沃，适合种植各类农产品，包括香蕉、黄梨、可可、椰子、蜜柑、玉蜀黍、胡椒及咖啡豆等。 “近来，首席部长鼓励人民加入农业领域，以应付本地及全球市场的需求。吻龙具有农业发展潜能，却因为没有道路连接和良好运输而受阻，居民无法把农产品送到外地售卖。” 对此，杨薇讳呼吁首长关注吻龙的潜能和需求，吻龙拥有农业资源，不应该被埋没。
“吻龙福德公庙也是非常闻名，吸引许多人前往膜拜或观光。就连古晋南市市长和小贩也乘船到访吻龙福德公庙，祈求得以续任市长职，听闻他得偿所愿。”
她强调 ，只要有桥梁通车，吻龙这个沉睡已久的小镇将会慢慢苏醒，从而带动农业和旅游业发展。
“有了桥梁，居民也再无须乘船渡河，较为安全。 ”她也指出，如今吻龙码头的情况欠佳，急需进行维修工作。公共工程局应尽速展开必要的维修工作。“我相信维修经费不成问题，更不应该成为拖慢维修工作的理由，因为雅沙再也区州议员一定拥有充足的乡区小型计划拨款（MRP），切记，人民的安全必须是第一位。”

楊薇諱：影響年輕一代幸福
印尼學校課題須小心處理

（本报古晋10日讯）朋岭区州议员杨薇讳表示，印尼学校课题如果没有小心处理，将会影响下砂州年轻一代的幸福。她说，政府并没有对建设印尼学校展开深入研究，包括对砂州安全与稳定的影响。
“过去我曾经提出印尼学校课题，但政府并没有给于砂州子民合理的答复。政府允许州内建设具有完善设施如食堂、运动场和宿舍的印尼学校。砂州的学校又如何？”
她披露，砂教育、科学及工艺研究部部长兼打必禄区州议员也承认，砂州内陆地区有数百间学校已破旧不堪，急需修建，而州内一些乡区学校也面对没有道路及师资不足等问题。
“砂州需要40亿令吉拨款来维修学校，但联邦政府只拨出 10 亿令吉给砂州。联邦政府给于砂州如此不公平的对待，国阵的国会议员却在国会中向首相声声道谢，砂州有这些国会议员相当不幸。”她指出，如今砂州政府还大方允许印尼在我们的家园建设学校，不仅由来自印尼的教师执教，更采用印尼课程纲要、唱印尼国歌、挂上印尼国旗，穿上他们的制服。“虽然被称为“社区学习中心”，却是一个正式的学校。这些印尼学校是系统性运作 。讽刺的是，每间课室的墙壁上都会挂上印尼国家领导人的照片。这是极大羞辱。”
“为什么我们对其他人那么慷慨，却忽视州内贫穷学生的需求？我看过一张照片，那就是达叻区州议员在到访其中一间印尼学校时还开心摆出姿势。”
杨薇讳是今日在砂州立法议会会议上进行 2018 年财政预算案辩论时，如是说。
她说，砂州政府口口声声指砂州自主权，却无法阻止印尼学校在州内继续滋生，还让非法移民把砂州当成自己的家。
“我并不是否定印尼孩子接受教育的机会，如果这些印尼劳工的孩子要上学，而他们是合法入境，他们应该进入政府或私立学校就读。”

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