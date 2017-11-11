邁數碼經濟路線進發 巴魯比安：應仿傚愛沙尼亞

(本报古晋10日讯）巴卡拉兰区州议员巴鲁比安认为，砂拉越要仿效爱沙尼亚，迈向数码经济路线前进，然而砂州不应忘了砂州偏远郊区甚至连完善的道路衔接都还没拥有，因此认为政府不应该牺牲基本设施，而一味注重开创数码经济。

他说，当许多郊区人民仍在使用残旧学校、破损道路、喝浑浊的水，得到简陋医疗设施时，人们要谈论迈向数码经济显得前后不一。

“数码经济对于郊区人口有什么意义？当郊区人口没有获得良好的道路护送他们的产品到主要城市售卖时，那电子商务能够帮助他们些什么？”

他认为，政府拥有理想是无可厚非的，但是他质疑，砂拉越是否真的能向爱沙尼亚看齐？他称爱沙尼亚是拥有经济自由的国家，拥有完善的交通系统，良好的法制，良好的司法系统及效率，优秀的教育系等，然而砂拉越则仍需要走很长的一段路，才能达到爱沙尼亚的平等的境界。

他也举例，中国开放进步时，先做的政策便是兴建道路。

有鉴于此，他认为砂拉越承诺了多年兴建完善道路，便是砂州目前最需要先做到的，才能帮助砂拉越迈向先进，迈向数码经济。

他称，砂拉越要成为第二个爱沙尼亚不是不行，只是不能遗忘偏远郊区的人民，因此先提升郊区基本设施及社会经济才是首要任务。

巴鲁比安是今午在州立法议会参与2018年砂拉越财政预算案辩论时，如是指出。

此外，他说，对于砂州政府在2018年州财政预算案中规划大笔拨款作为发展拨款，其中53%拨款将充作郊区发展用途而表示赞赏。

他也表示，政府拨出4亿零900万令吉主要将充作建设桥梁经费用途，但是却没有提起郊区及高原地区的道路兴建以改善道路衔接用途，对此表示失望。