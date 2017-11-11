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稱巴達旺市會有資金 張健仁調侃羅克強

发布于 November 11, 2017

（本报古晋10日讯）行动党哥打圣淘沙区州议员张健仁调侃巴都吉当区州议员罗克强在州议会内宣称巴达旺市议会有许多资金，然而其选区内的巴都吉当路连基本路灯仍未安装完善。
他指出，在2018年砂拉越财政预算中，巴达旺市议会只获得30万令吉而已，然而其他地方议会却获得更多拨款。
张健仁是在立法议会中参与2018年砂拉越财政预算案辩论时，如是指出。他随后也表示巴达旺市议会既然那么多拨款为何连巴都吉当区的工业区一带道路仍未安装完善路灯，同时调侃对方表示为何在议会内宣称议会许多资金，对外却常表示资金不足。
此外，针对首相在联邦财政预算案中选拨拨出10亿令吉予砂拉越改善残旧学校，他也调侃称，砂教育、科学予科技研究部长拿督斯里麦可马因在报章上报纸该笔拨款并不足够，然而其他国阵国会议员却在国会中表示感激首相，并未表达资金不足的意见。
另外，针对渔民问题，他表示砂渔民被逼搬迁去丹绒巴哥鱼业局，之后又有商家趁机售卖昂贵的冰块，加上路途遥远，渔民不愿意搬，但仍被逼搬迁。对于此事，他认为砂州政府可以不把责任推给联邦，形容砂拉越河域属于砂拉越管制，因此可以开放让渔民卸货，变可解决问题。
另一方面，关于申请永久居留证的事项，他表示目前有多名与砂拉越人嫁娶的人士长期拘留在砂拉越，有着甚至居住了12年，申请了多年仍未有下文。他了解到，有关申请案件到了砂州务秘书手上，不过仍未有下文。

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