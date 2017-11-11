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不發出橡膠木加工執照 黃培根抨政府不善理財

发布于 November 11, 2017

（本报古晋10日讯）行动党柏拉旺区州议员黄培根批评，砂州政府不善理财，不发出橡胶木加工执照，浪费原有的资源。
他指出，橡胶加工业在柔佛麻坡是数一数二的大行业之一，每年在橡胶木出口额可达至80亿令吉。
之前，有来自柔佛麻坡的投资商在诗巫购买了一间厂作为橡胶加工业的用途，虽然他们已经拿到了政府发出的出口执照，但却无法领到在诗巫加工业的执照。
对此，他称，砂政府必须给予配合发出加工业执照给投资者，一旦有了几十亿的出口量，也将有助于中区的经济发展。
“为何砂拉越木材出口会比不上柔佛？那就是因为砂政府只注重证件事件，又如何能提升砂拉越经济发展？”
他接着说，现在不是没人要来投资，而是得不到政府的配合。
他是在今日上午，在州立法议会口头回答环节，提出政府是否已经对橡胶加工业执照事宜做好研究，之后召开新闻发布会如是发言。
2018年砂拉越财政预算案可谓糟糕的预算案，尽管砂发展经费占了预算案的70%，其中60%为乡区发展经费，不过却没有详细阐明发展的类型。
黄培根以轻快铁为例，砂政府要建轻快铁，但是在预算案中却没有说明分发多少钱来建轻快铁。

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