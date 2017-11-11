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楊薇諱：求才捨近求遠 國陣政府本末倒置

发布于 November 11, 2017
杨薇讳在议会内参与财政预算案辩论环节。
杨薇讳在议会内参与财政预算案辩论环节。

（本报古晋10日讯）朋岭区州议员杨薇讳抨击国阵政府本末倒置，把有才华的年轻专才拒于门外，却为了补足砂州劳工人口需求而吸纳外国无技能劳工，毫无意义。

她指出，多年来，国阵政府一直对吸引人才回流的课题高谈阔论，却始终没有拟定具体方案，一切只是说了就算。
“砂州有许多年轻专才因为不受政府重视和珍惜，只能在新加坡、澳洲、美国、台湾及其他国家发展。如果政府依旧无动于衷，不采取实际行动鼓励这些人回来，砂州将会继续流失更多人才。”
她说，每当这些专业人士有意回来，就会面对许多阻碍和荒谬的条件，使到他们别无他法，只能选择在那些张开双臂欢迎他们的国家发展。
“我这里就有一个真实例子。来自砂拉越的黄义殷拥有澳洲塔斯马尼亚（Tasmania）大学电脑学士学位及墨尔本大学工程（几何学）优异硕士学位，却因为政府不珍惜在外国毕业且具适当资格的青年，无法实现回乡发展的愿望。”
她披露，黄义殷有意回来砂州服务，然而，基于砂土地测量师局（ LandSurveyors Board Sarawak）种种不合理的限制和不专业的处事态度，让其注册成为土地测量师的申请被驳回。
“根据砂土地测量师局志期2017年8月1日的信函，当局是以“经过注册委员会的商议和评估，上述资格不被认可注册成为土地测量师”为由，拒绝黄义殷的申请。” “黄义殷别无选择，大学毕业后只能继续留在澳洲生活。我们又失去一位有意返回砂州服务的年轻专才。如今，黄义殷在澳洲墨尔本的 Beveridge Williams 公司担任土地测量师。”
对此，杨薇讳感到费解，如果澳洲能够接受黄义殷为合格土地测量师，为什么砂州不接受他？“难道砂州会比澳洲更好？还是你们过于自大？”
杨薇讳是今日在砂州立法议会会议上进行 2018 年财政预算案辩论时，如是说。
她披露，根据 2001 年土地测量师法令，土地测量师局可以获取申请者的申请资格， 但当局并没有如此做。
“为什么砂土地测量师局没有依据土地测量师法令 9 (2) (a) (ii)条文，让黄义殷参加考试，以决定其申请资格？黄义殷并不是要求当局盲目的接纳他，起码应该要给他一个证明自己的机会。”
“由此可见，砂土地测量师局并没有根据专业程序处理黄义殷的申请，就直接剥夺他以合格土地测量师的身份返砂服务的机会。”对此，她强调，政府应该严正看待砂土地测量师局所采用已经过时的标准和指南。

砂州無國籍兒童問題
楊薇諱：國陣無法正確決定

（本报古晋10日讯）朋岭区州议员杨薇讳强调，国阵政府一再吹嘘砂州自主权课题，但在砂州无国籍儿童的问题上，却无法作出正确的决定，使到许多无辜孩子受害。
“政府应该采取实际行动解救无国籍儿童，让他们早日拥有正式身份，这些孩子生于砂州，应该与你我享有一样的权益。”
她表示，达叻区州议员兼砂福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部长受委掌管砂拉越无国籍及无证件特别委员会，以处理相关问题，尤其针对21岁以下儿童。
“宣布、讨论及掌管委员会是一回事，解决问题却是另外一回事。至今，我们没有听闻有任何孩子的申请获得批准，原因何在？”
她披露，她已提呈7个相关个案给该委员会，但至今没有下文。“内政部已定下目标，无国籍儿童的问题必须在2018年9月全面解决。如今距离期限只有区区10个月，无国籍儿童问题依然悬而未决。对此，部长应该作出解释，为什么你们处理的个案没有下文？”
“据了解，无国籍儿童个案需等待内政部的决定。副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希多次访砂。他要得到砂州的支持，但协助无国籍儿童成为大马公民如此简单的任务，他都不愿意处理和批准，为什么要支持如此没有效率的领袖？”
“为什么国阵政府要如此刁难这些无辜的孩子？我相信由该委员会所提呈的申请都有提供完整文件及符合相关条件。这证明国阵政府并不是真诚服务及帮助人民。这是支持国阵的结果，真是悲哀。”
杨薇讳是今日在砂州立法议会会议上进行 2018 年财政预算案辩论时，如是说。
她续说，去年巴都吉当区州议员针对此课题召开记者会，还公开指责国民登记局。但时至今日，没有任何一位受害者获得大马国籍。“他在当选前声称如果中选为州议员，必会协助人民解决问题。那么我想问，他处理的无国籍儿童问题是否有好结果？”
“我要提醒部长们，你们的职责是尽心为民服务，不是到处旅行，坐享高薪及拿“康头”而已。”

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