分層地契遲遲不發 羅克強為屋主出聲

巴都吉当区州议员罗克强。

（本报古晋10日讯）巴都吉当区州议员罗克强披露，为应付人们购买居所的需求，公寓和租屋正雨后春笋般的林立，然而购屋者正面对分层地契迟迟不发的棘手问题。

他说，一些发展商在收取了购屋者的钱后，却拖延处理分层地契的申请。无可否认，地方议会是负责检查后发出入伙准证的单位，但分层地契的手续处理是由发展商与土地发展局之间掌管。

“

许多廉价房屋的购屋者向我投诉及寻求协助，以解决多年悬而未决的分层地契问题。煤炭路富来银达花园廉价组屋就是一个例子。我希望土地测量局能加速发出分层地契给这些购屋者，这是对他们的一种保障。当然，发展商也必须扮演其角色，负起责任 ，确保符合与遵循申请分层地契所需的条件。”

他是今日在州立法议会参与2018年砂财政预算案辩论环节时，如是表示。

此外，罗克强也建议政府修改法令，合法化住宅区的围栏与保安社区概念。他称，现有的法令并不允许围栏与保安的设立，但是随着社会的发展，居民需要更安全的居住社区，政府法令也应该与时俱进。

另外，西马不再使用的二手警车送到东马砂沙两州继续上路，追捕罪犯。罗克强对此深感困惑。

据他所知，西马警方已不再用灵鹿小车充作巡逻用途，这些二手灵鹿汽车被送来东马。他也呼吁联邦政府即刻停止这项要不得的行为。

西馬警局安裝CARS

羅克強：為什麼砂沒有

（本报古晋10日讯）人联党巴都吉当区州议员罗克强质问，西马警局安装电脑化车祸记录系统(CARS )，为何却没有连接到砂拉越？

他指出，电脑化车祸记录系统和警局链接有助于民众在发生车祸时向警方报案。不过，砂州子民却还没享有这项方便。

“这样才能给予本州人民方便处理车祸事宜以及最短的时间内挽救性命?”

对此，他称，联邦政府遗忘了砂拉越也表示砂州警方现有的保案系统是很不亲民的系统。

他表示曾经提出这项问题,但是迄今依然不见得有改善。

他继说，警方高层也曾多次通过媒体向人民保证,可到任何一所警局报案。但实际情况却并非如此。

他形容此举将引起人民对警方的愤怒。如今全球进入了高科技时代,警队却没有与时俱进,令人感到不得其解。

巴都吉當建政府中學

羅克強為民請命

（本报古晋10日讯）巴都吉当区州议员罗克强为选区人民请命，呼吁政府在其选区内建造一所政府中学。

他形容，拥有4万人口的巴都吉当州选区共有8所小学，但迄今却仅有一所中学，即煤炭路中学，这让居住在较远地区的家长必须每天忙于载送孩子到其他地区上课。他说，这对于甘榜没有汽车的村民，只好用电单车，甚至徒步上下课，十分不便。

他今天在州立法议会参与2018年州财政预算案辩论时，呼吁政府尽快在巴都林当区鉴定一片土地，并早日将学校建立起来，以满足日益增加人口的需求。

此外，罗克强也力促政府在当地建造设备齐全的体育中心，从而引导青少年参与健康体育活动，远离陋习，例如滥用毒品或是犯罪活动。

他指出，随着毒品问题在我们的社会日趋严重，提供青少年体育 运动的场地，以舒缓日益竞争的社会压力是刻不容缓的。这也可 避免孩子们无所事事，而选择到商场游荡，最终误交损友而走上 犯罪的不归路。

也是巴达旺市议会主席的罗克强披露，实际上，该议会已在10哩巴雅莫比鉴定了一块面积约20英亩的土地，足以建造一座可容纳 各种体育康乐活动的体育中心，包括篮球、足球、乒乓、网球、室内足球等，当局也可考虑在体育中心建造宿舍。

他建议，一旦该体育中心建立起来后，可移交予巴达旺市议会负 责管理营运。

另一方面，罗克强也建议政府采用更节省能源的LED二极灯。

他说，照明技术不但可节省75巴仙的电能，也比普通灯泡耐用达25倍，属于更干净的绿色能源。

他说，许多发达国家，包括中国都在大量的采用LED二极灯。他因此希望砂拉越能源考虑使用在州与联邦道路的路灯及其他户外用途上。

他说，巴达旺市议会每年所缴交的电费高达300万令吉，倘若砂能源将现有的灯泡改换成LED二极灯，市议会每年就可剩下210万令吉。

“更换所有路灯的成本或许高昂，但长远上，对砂拉越整体还是有 利可图的。”