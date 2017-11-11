林淑強： 不能單靠學問 上進心帶領您成功

在培中董事顾问林生昌（右1）、董事长许为隆（右2）、校长廖国炜（左1）的陪同下，名誉董事长拿督林淑强（左2）颁发高三毕业证书及学会活动证书予其中一名应届毕业生。

（本报美里10日讯）“在现今文明且复杂的社会，努力求学得到高深的学问，将来在步入社会时或许会比较容易找到理想的工作及待遇，但这并不表示你是成功的，做人的品德以及工作态度，即使是没有高深的学问，但有一颗努力求上进的心，成功的一天一定在等待你。”

美里培民中学名誉董事长拿督林淑强今日在普尔曼酒店参加该校第47届高三毕业典礼致词时，如斯指出。

他提醒学生们说，每个人都有权力追求将来美好的生活，前途掌握在自己的手中，必须靠不懈的精神才能够得到。

他继说，不管毕业生未来选择往哪一个领域发展，父母和老师们都希望他们脚踏实地，且成功或失败不要轻易放弃，勇敢接受种种未知数的竞争和挑战，相信自己，绝对可以创造一个灿烂的康庄大道。

学生高三毕业后，明年将各奔东西，有的将继续留学以取得更高深的知识，有的同学可能出社会打拼，因此心中又增添了几分惆怅，不过在他看来，高中三毕业就像早上刚刚升起的太阳，他们未来还有一段很长的人生路要走。

“当你们第一天踏入培民中学的那一刻，同学们一定是充满着人生理想和期待追求更高知识的境界，启动了你们高一至高三忙忙碌碌的学生生活中的另一里程碑。同学们三年的相处，情同手足，早已增强了彼此间的感情，过程中有悲伤、有快乐、欢笑以及问题，难以忘怀。今天，高三同学终于可以拿到毕业证书，所有关心你们的人，都为你们感到高兴和自豪。同学们为了各自的前途，这一别不知何时再能相聚，无论如何，现今科技发达，随时可以用智慧手机联络，如此同窗之情保证永不褪色，友情永远亲密无间。”

转眼之间，学生们在培中三年同窗同甘共苦拼搏和快乐时光将要成为历史，即便毕业离开了，他们永远是培中的精英，许为隆董事长深切希望大家不要忘记母校的栽培之恩，有空一定要常常回到母校走走。

他呼吁毕业生必须铭记，没有培中，就没有今天那么优秀的他们。这几年来，培民中学给予学生们完整系统的教导，塑造了他们良好的道德和人格，即使有的同学还有那么一点的缺点，他们今天的改变也叫人刮目相看，因着大家的努力取得的进步是有目共睹，相信父母、老师甚至教育人士不仅为他们感到骄傲，这也是所有爱护他们的人最为快乐之事。

許為隆：息息相關

教育主宰國家興衰

（本报美里10日讯）“教育乃立国之本，民强则国强”，一个国家的兴衰与其国民的教育素质息息相关。

美里培民中学董事长许为隆今日在普尔曼酒店参加该校第47届高三毕业典礼致词时，如斯指出。

他说，教育绝对是有力量的。为教育和文化工作所付出的一切，包括时间、金钱和精神，绝非是无益的浪费，然而却是一项影响历史，推动社会发展的人力资源的投资。

他称，在知识的海洋，学海是无涯的，所以要抱着“活到老，学到老”的精神，来丰富彼此的人生。所谓“学不厌，教不悔，不知老之将至”，这种教学相长的“教与学”，正确而高超的品德，乃是值得我们追慕学习的。

今年培民中学共有140名毕业生。他宣称，随着学生披上毕业袍，这也意味着学生们的数年寒窗苦读，六载的中学生涯即将告一段落。

“毕业班的同学们在母校的求学生涯，除了学术成绩优越之外，更在课外活动中有着不俗的表现，这的确为校争光不少，盼望大家牢记母校孕育，栽培与提拔之恩，有空常常回校看看，更不要忘记老师们的教诲，为社会及国家略献绵力。”

他亦表示，同学们都是一群朝气蓬勃，满怀希望的青年，既是所谓的黄金时代。青年人的可贵在于有抱负、希望，更有追求理想的毅力和勇气。

他勉励毕业生道，“人之生存，赖于有希望”，只有对人生抱着热切希望的人，才能体会生命所具有的深远意义，把握正确的人生方向，奋勇前进来开拓自己的命运。完成学业，踏出校门，横跨在面前将有的许多阻碍，痛苦的考验，希望他们能提高警觉性，处处以大无畏的清明心志，克服逆境，从实际体验中教育自己，在承受考验中茁壮成长。

同时，他也提醒毕业生们，“一日培中生，一世培中人”，促请他们务必时时刻刻铭记培中校训“勤、睦、忠、毅”的精神，为校争取最高之荣誉。

他衷心希望毕业生们怀着一颗感恩的心，时刻惦记母校培育之恩。不论将来往何处去，皆以“培中精神”展现自我，努力实现自己真正的人生价值观，这也是对母校的最佳回报，也是饮水思源的美德。另一方面，他也呼吁在场的每一位，同心协力以培中校徽的涵意，那就是“三语并重，中西文化和培育学生”，一起为社会栋梁，国家未来的主人翁而努力，盼望学生们皆能以“今日我以培中为荣，明日培中以我为傲”的信念，持续不断地学习，为我华教，中华文化，发扬光大。

廖國煒：不單授知識

培中教會做人道理

（本报美里10日讯）美里培民中学办教育的最终目标，不单单只是给予学生传授知识，而是协助学生找出他们的人生定位和方向，以及教会他们做人的道理。

校长廖国炜今日在普尔曼酒店为该校第47届高三毕业典礼致词时，如斯指出。

他说，结束6年高中生涯，等待迎接他们的将是一个全新的环境，难免会令到有些学生对于未来前路的指向感觉迷茫。

他表示，培中老师们除了传授知识给学生，也深切关注向学生传导人生道理和指标。

所谓“学海无涯”，知识的求取永不间断。他认为，一所学校办教育的最重要目标，是在中学6年学习生涯中，协助学生找出他们的人生定位和方向，以及做人的道理。

廖国炜校长称道，从每位家长在孩子出生之后，最初的期许并非要孩子读很多书，而是孩子听话、懂事和健康，可以见得对许多人来说，学做人比学知识更为重要。

他认为，只要把人给做好，心志给调好，学习就不成问，因为他们在清楚知道自己的人生方向和目标后，就会努力往美好前程前进,这也是老师们对学生的最大期许。

在此，他鼓励有意向往教育这一块发展的应届高三毕业生，可以考虑由董总所推动的师资培训计划，与校方联络索取申请表格。在此计划下，董总与台湾11所大学，以及中国3所大学签订协议，成功获得录取的学生，学费则全免，并且在学成后，回到独中服务，继续为教育下一代而努力。

他强调，学校要稳健成长，不能单靠董事部，需要董事、教师、家长和学生的一起配合与努力，才能将培民中学推向另一个高峰。

在结束演词之前，他赠送“不想比不会更糟糕，不动比不懂更可怕。”作为应届高中毕业生未来人生路的金玉良言。