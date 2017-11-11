陳超耀：迎合新數碼時代 教育者要有改變意識

（本报古晋10日讯）人联党卑尔骚区州议员拿督陈超耀表示，砂拉越政府在迈向数码经济转型愿景为州带来全新挑战，同时也对目前教育系统带来新的要求，因此砂政府、教育工作者以及人民必须有迫切改变的意识，改进培育具有生产力、创意、创新、相关性和功能性的方式，迎合新数码和工业化的时代。

他指出，根据著名经济学家所发表的言论，“第四次工业革命可能会产生更大的不平等，尤其是它有可能破坏劳动力市场”，陈超耀称， 随着自动化水平的提升，市场对高技能人力资源的需求也同样在增加；相反的，技能和劳动力要求较低的人力资源需求也因此受影响而下降。

故此，如果不解决有关情况，这将出现不平等的问题，人力资本和物质资本将出现很大的财富差距。就业市场在往后也将被分为“高技能/高薪”和“低技能/低薪”的社会阶层。在未来，人才也将成为了生产力的关键因素。

“这也是为什么我们必须改变教育系统来迎合数码经济所需的技术。”

他说，人们可以通过培训或再培训现有的员工，即以用户为中心的教育转向以开发者为中心的教育。

“我们的目标就是确保所有砂人民和数码经济能相连，只要改变自己才不会被抛在后头。”

有鉴于此，砂政府必须需落实多项计划和活动来鼓励学生修读工程、科学、资讯与通讯工艺。

拿督陈超耀接着说，我们必须持续把学校的技术教育、科学、工艺、工程和数学放在最高位置。 在职业技术教育与培训（TVET）同样也需在科学和数学科目上具备基本的知识。

他今天在砂州立法议会参与2018年砂拉越财政预算案辩论环节时，也借此感谢首相拿督斯里纳吉在2018年财政预算案宣布拨出49亿令吉作为大马职业技术教育与培训蓝图经费。