希聯承諾奪權後派糖果 陳冠勛：張健仁講大話

（本报古晋10日讯）人联党马拉端区州议员拿督陈冠勋表示，张健仁在这方面也略过移民自主权这一环，这是因为如果他们掌权的话，他们变希望取消这一块。

他说，行动党哥打圣淘沙区州议员张健仁还曾表示一旦希联取得执政权，希联承诺将没有任何附加条件的归还20%石油开采税、及其它自主权如教育、医疗服务、警力等权益。

他揶揄张健仁其实在很多时候只是在“讲大话”，例如在第13届全国大选期间，张健仁表示约90%华裔选民支持行动党，惟，行动党却还是没能组成政府，他反问张健仁这一次是否可以做到？

他还说，槟城人仍等待行动党在大选承诺槟州政府废除大道收费措施。

他揶揄，希盟即使如愿在全国大选中获胜，但他们的承诺还是沦为空谈。

为此，他促请反对党议员可以提出建设性的意见和贡献，履行对人民的信用，不要为了反对而反对。

拿督陈冠勋是于今日在州议会参与砂财政预算案辩论时，如是表示。

他说，身为砂拉越人绝对期待砂拉越可以恢复原来地位，尤其是砂州领袖勇敢向联邦政府坦率，根据1963年马来西亚协议捍卫砂拉越权益，确保砂拉越可以恢复到1963年时的权益与地位。

他表示，砂拉越在争取恢复1963年马来西亚协议中的地位，其中步骤是副首相道格拉斯在州议会中提呈了1963年马来西亚协议的动议，并得到全体议员支持。

他相信，砂拉越一旦恢复原有自主权，意味着砂拉越将不在后落发展，反之是享有巨大推动力发展，包括土地、城市基建、农业、物流需求、教育、医疗保健、青年企业、旅游、郊区转型、甚至航空连接等。

他称，民丹莪现有的体育中心乃建于20年前，至今未有得到任何装修、修复及保养，一些设施甚至残旧及无法操作。因此，他希望州政府可以考虑为民丹莪体育中心进行设施提升。

此外，他亦建议州政府在马拉端设立技职或农业培训学校，以让马拉端可以继拉让师训学院后，继续在教育舞台闪耀。

与此同时，马拉端地区也常常因为暴雨导致闪电水灾发生，为此，他也希望政府可以计划提升当地的沟渠系统，以长期性解决闪电水灾问题。