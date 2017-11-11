不支持巴魯比安私人動議 保羅斯貢邦澄清

砂国阵后座议员俱乐部主席保罗斯贡邦（前排中）与部分议员摄于新闻发布会。

（本报古晋10日讯）针对有传言指，砂政府不支持公正党巴卡拉兰区州议员巴鲁比安提呈修改土地发电第二条文之举形同不关心人民，砂国阵后座议员俱乐部主席保罗斯贡邦澄清，砂州政府已经设立以副首席部长拿督阿玛道格拉斯为首的土著习俗地特别委员会来全面探讨土地法典事项，而并非如社交媒体所言。

他解释，由于砂政府已经设立了土著习俗地特别委员会，因此，才没有表明支持巴鲁比安提呈的私人动议。

他是在今日率领部分后座议员在州立法议会媒体室召开新闻发布会上，如是发表谈话。

他说，巴鲁比安的动议是修稿第二条文，但是实际上土地法典有至少6项条文必须被修改。

保罗斯贡邦继说，巴鲁比安在提呈私人动议时也违反了议会常规，因此才不获得议员们的支持。

他强调，砂国阵政府绝对赞同修改砂土地法典，不过，当中还有很多条文必须被修改，而不只是修改第二条文。

有鉴于此，他希望人民能给委员会多一点的时间让该委员会完成研究工作以及更多建设性的建议。

询及他对本月13日一项针对土地事宜所进行的集会活动看法时，保罗斯贡邦说，道格拉斯其实已发表言论，指参与集会并不会协助解决问题。因此，希望民众可考虑此看法，且道格拉斯预计也将在进行部门总结时，谈及此事。

另外，询及委员会有何成员时，保罗斯贡邦说，委员会下有一支工委会，成员也包括反对党代表。