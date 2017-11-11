首相10億令吉撥款 砂110 殘校重建

（本报古晋10日讯）砂州将有110间的严重残破学校在首相纳吉宣布的10亿令吉拨款中进行重建，其余205间则会在第十一大马计划下的普通拨款进行建设。

砂州教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因是于今日在州议会口头问答环节中，回应公正党巴都林当区州议员施志豪附加提问时，如是表示。

他说，修复或重建砂州残破学校有赖于拨款数额，然而，首相纳吉在财政预算案宣布的10亿令吉拨款，则足够作为在2018与2019年的用途，基于砂州拥有很多学校，因此这笔拨款仅够两年使用。

他称，砂州共有1千454间学校，其中1千264间是小学，当中的1020间小学属于残破学校，同时，共有415间小学建筑被鉴定为严重残破。

他解释，所谓严重残破学校，是无法再修复的学校，只能重建。

“砂州拥有太多的微型学校，有的学校学生人数甚至少于150人。”

为此，州政府欲将这些微型学校合并为集中型学校，当然，这也是一项艰难任务。

他亦促请州议员，尤其是郊外选区在这方便给予配合，积极说服微型学校的学生家长认同将学校合并。

他强调，凡是得到家长认同合并的微型学校，政府最快将在明年初实施。至于反对的家长，政府则会等到他们同意为止后才施行。

众所周知，微型学校的学生无法展现优异的学术表现，尤其是在一些国家如澳洲、纽西兰、芬兰、及爱尔兰的学校亦是采取相同措施，进而提升该国的教育学术水平。

2014年打擊至今

17盜木案控上庭

（本报古晋10日讯）砂州政府自2014年打击非法伐木活动至今，已有17宗盗木案被提控上庭。

砂城市发展与天然资源部长拿督连达立是于今日在州议会口头问答环节中中，回应都东州议员张泰卿的附加提问时，这么表示。

他称，在该17宗提控案件中，有10宗已经结案，其余7宗仍在审讯阶段；同时，砂拉越森林局至今展开528次取缔行动，开档40个调查报告。

他说，今年截至10月，州政府共充公10万783支木桐，相等于1万405立方米，总值67万6345令吉的税收。

他表示，政府展开各项执法措施确保减少及杜绝州内的非法伐木活动，包括与其他执法单位展开联合行动，当局也在主要运输木桐的道路和河道执行限制行动。

他还说，政府当局也邻近伐木区域设立48个一站式监察中心（One Stop Compliance Centre，又称OSCC）就近巡视木桐出输送事宜，同时执法当局借助最新的无人机监控科技，从高处监控各地伐木活动。