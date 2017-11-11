首页 新闻 南砂新闻 砂卓越技術中心中國華為合作 CenHua數碼實驗室成立

砂卓越技術中心中國華為合作 CenHua數碼實驗室成立

发布于 November 11, 2017
首长阿邦佐哈里为数码实验室主持开幕时摄。
首长阿邦佐哈里为数码实验室主持开幕时摄。

（本报古晋10日讯）首长阿邦佐哈里形容，砂卓越技术中心与中国华为合作建立的数码实验室，双方的结合可称之为CenHua实验室，因此，他期望该实验室未来可以打造出本土的“CenHua”科技品牌。

他表示，虽然有者作出砂州政府在与华为合作，必须提防资料外泄的言论，但是，他认为较于其它国家，砂拉越只是一个小地区，反而应该要把眼光看得更远，借助华为的技术势力协助砂州培育更多专才。

所以，他欢迎中国华为与砂卓越技术中心促成合作，尤其是华为在全球市场具有极强的影响力，因此相信双方合作可以创造出全新世代的科技产品。
他亦不讳言盛赞华为手机技术可媲美苹果手机，甚至超越其它牌子的手机，而且，华为手机功能也比其它手机更加卓越，例如高清画质屏幕，在视觉上有着真实感效果，让他赞叹不已。

“我并没有因为跟中国华为促成合作而做出赞美，的确是真心认为华为手机真的很棒，而且手机功能相当人性化。”

为此，他答允透过砂州政府分配1千800万令吉拨款，作为此次驱动数码实验室用途，这也是双方合作的其中培训设备之一，以探索新科技。

阿邦佐哈里是于今日出席见证砂卓越技术中心与中国华为签署合作意向书仪式上致词时，如是表示。

他说，迄今世界迈向4.0工业革命，也意味着人工智能时代的到来，为迎合市场需求，他希望砂州新生代子民可以做出不同改变与世界连接。

他称，砂州目前仍处于2.0工业革命，为此，砂州不能就此抛落在后，必须直接跃至4.0工业革命发展。他认为，只要砂州子民拥有良好技术培训装备，他深具信心砂州可以转型至4.0工业革命。

“我知道这是一项有雄心的计划，但是在这方面我有信心，因为我发现很多在外的砂拉越人都有成功证明。”

砂卓越技術中心
華為首個東南亞合作夥伴

（本报古晋10日讯）砂卓越技术中心与中国华为今日促成合作，双方为砂拉越数码培训成立数码实验室，以为年轻一代涉足数码世界准备就绪。

是项合作中方也为砂拉越数码经济提供相关方面人才，值得一提是，砂卓越技术中心是中国华为在东南亚首个华为认证的专业合作伙伴。
砂卓越技术中心与中国华为将携手促进砂州数码经济发展，包括建立数码实验室，为砂州青年提供装备资讯与通讯工艺知识和经验平台。

中国华为在培训砂州青年方面，也将执一连串的专业计划，包括无线、 微波、纤维、数据中心、电信能源硬件安装等，并协助本地高校毕业生设立数码实验室。

这些毕业生也将获机会参与手机应用程序发展培训，之后他们便可得到安卓应用程序研发的认证。

  • 林冠英（右3）在林峰成（右起）、章瑛、沈志强及法立占等人的陪同下推介“槟州再出发”官网。

    “檳州再出發”官網正式推行 設3熱線供詢詳情

    （槟城10日讯）随着槟州政府昨日于槟州立法议会中宣布推行“槟州再出发”赈灾计划后，该计划官网也于今日正式推行，并也设立3热线供公众拨打询问更多相关详情。 槟州首长林冠英今午于槟州议…
    November 11, 2017
    2 second read

  • 假冒工程部名義 詐騙集團假工程真誘餌

    （吉隆坡10日讯）公共工程部提醒公众，不要被假冒该部名义，以虚假工程行骗者所蒙骗。 工程部发表文告说，该部接获国内外公众、承包商及建筑业者的投诉，指有关人士利用WhatsApp手机…
    November 11, 2017
    4 second read

  • 涉爆竊北海電器店 警逮3男起40部手機

    （北海10日讯）涉爆窃北海一家电器店，3名男子落网！ 威北警区主任诺再尼助理警监指出，警方已逮捕涉及偷窃北海著名电器店的3名男子，并寻获逾40部手机。 …
    November 11, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 楊薇諱： 選民支持國陣 吻龍橋梁何時建？

    （本报古晋10日讯）朋岭区州议员杨薇讳质问国阵政府，吻龙居民苦等多时的桥梁何时建成？ 她表示， 雅沙再也和三马拉汉属于国阵堡垒区，数十年来，吻龙居民一直忠心支持国阵政府，然而，国阵…
    November 11, 2017
    0 second read

  • 邁數碼經濟路線進發 巴魯比安：應仿傚愛沙尼亞

    (本报古晋10日讯）巴卡拉兰区州议员巴鲁比安认为，砂拉越要仿效爱沙尼亚，迈向数码经济路线前进，然而砂州不应忘了砂州偏远郊区甚至连完善的道路衔接都还没拥有，因此认为政府不应该牺牲基本…
    November 11, 2017
    0 second read

  • 稱巴達旺市會有資金 張健仁調侃羅克強

    （本报古晋10日讯）行动党哥打圣淘沙区州议员张健仁调侃巴都吉当区州议员罗克强在州议会内宣称巴达旺市议会有许多资金，然而其选区内的巴都吉当路连基本路灯仍未安装完善。 他指出，在201…
    November 11, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭