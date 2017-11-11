砂卓越技術中心中國華為合作 CenHua數碼實驗室成立

首长阿邦佐哈里为数码实验室主持开幕时摄。

（本报古晋10日讯）首长阿邦佐哈里形容，砂卓越技术中心与中国华为合作建立的数码实验室，双方的结合可称之为CenHua实验室，因此，他期望该实验室未来可以打造出本土的“CenHua”科技品牌。

他表示，虽然有者作出砂州政府在与华为合作，必须提防资料外泄的言论，但是，他认为较于其它国家，砂拉越只是一个小地区，反而应该要把眼光看得更远，借助华为的技术势力协助砂州培育更多专才。

所以，他欢迎中国华为与砂卓越技术中心促成合作，尤其是华为在全球市场具有极强的影响力，因此相信双方合作可以创造出全新世代的科技产品。

他亦不讳言盛赞华为手机技术可媲美苹果手机，甚至超越其它牌子的手机，而且，华为手机功能也比其它手机更加卓越，例如高清画质屏幕，在视觉上有着真实感效果，让他赞叹不已。

“我并没有因为跟中国华为促成合作而做出赞美，的确是真心认为华为手机真的很棒，而且手机功能相当人性化。”

为此，他答允透过砂州政府分配1千800万令吉拨款，作为此次驱动数码实验室用途，这也是双方合作的其中培训设备之一，以探索新科技。

阿邦佐哈里是于今日出席见证砂卓越技术中心与中国华为签署合作意向书仪式上致词时，如是表示。

他说，迄今世界迈向4.0工业革命，也意味着人工智能时代的到来，为迎合市场需求，他希望砂州新生代子民可以做出不同改变与世界连接。

他称，砂州目前仍处于2.0工业革命，为此，砂州不能就此抛落在后，必须直接跃至4.0工业革命发展。他认为，只要砂州子民拥有良好技术培训装备，他深具信心砂州可以转型至4.0工业革命。

“我知道这是一项有雄心的计划，但是在这方面我有信心，因为我发现很多在外的砂拉越人都有成功证明。”

砂卓越技術中心

華為首個東南亞合作夥伴

（本报古晋10日讯）砂卓越技术中心与中国华为今日促成合作，双方为砂拉越数码培训成立数码实验室，以为年轻一代涉足数码世界准备就绪。

是项合作中方也为砂拉越数码经济提供相关方面人才，值得一提是，砂卓越技术中心是中国华为在东南亚首个华为认证的专业合作伙伴。

砂卓越技术中心与中国华为将携手促进砂州数码经济发展，包括建立数码实验室，为砂州青年提供装备资讯与通讯工艺知识和经验平台。

中国华为在培训砂州青年方面，也将执一连串的专业计划，包括无线、 微波、纤维、数据中心、电信能源硬件安装等，并协助本地高校毕业生设立数码实验室。

这些毕业生也将获机会参与手机应用程序发展培训，之后他们便可得到安卓应用程序研发的认证。