結婚一周年 鐘麗緹愛夫升級 3個女兒改姓張

现年47岁的钟丽缇（Christy），去年下嫁比她年轻12岁的张伦硕。前日是两人结婚一周年纪念，不时被网友调侃“女神变大婶”的钟丽缇，换上一身性感黑丝女仆装，到长沙突袭丈夫下榻的酒店“送外卖”，张伦硕惊喜不已。他们并宣布钟丽缇3名跟前夫所生的女儿，都会跟后父改姓张，表示对丈夫一心一意。

Christy拍了一条制服诱惑片，送外卖给在外出差的老公。片段一开始是Christy刚刚睡醒、懒慵慵的样子，伸过懒腰后跟大家讲了声“大家好”后，透露当天是结婚一周年。很快镜头一转，Christy换了一套性感女仆装，配上鱼网丝袜，转眼间已见她坐飞机，去到老公在长沙工作下榻的酒店。

Christy推着餐车来到老公的房门外，扮声大叫：“House keeping”。前来开门的张伦硕被眼前浓妆艳抹的老婆吓了一跳，露出天然呆的神情，Christy张开双手大喊：“Surprise！你需要毛巾吗？”张伦硕立即抱住老婆。影片最后一段是太太喂老公吃蛋糕，望着镜头的丈夫边吃边露出一副满足的神情。

Christy决定将3个女儿的姓氏全部改姓张，并改名为大女儿张敏钧、二女儿张思捷及小女儿张凯琳。有中国网民开玩笑指“张伦硕赚大了”，但最重要的是代表3位女儿接受了这位“新爸爸”。