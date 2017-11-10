諧星Louis C.K.被5女指控性騷擾

近日好莱坞有关性骚扰、性侵犯的指控声不绝，带头揭发影坛大亨Harvey Weinstein的《纽约时报》（New York Times）昨日又爆出有5名女子指控现年50岁的美国著名喜剧创作人兼谐星Louis C.K.性骚扰！

来自芝加哥的两名喜剧女演员Julia Wolov与Dana Min Goodman于2002年获邀在美国喜剧艺术节中演出，表演完毕后，Louis邀请2人到他的酒店房喝酒庆祝，2人刚上房，Louis就脱光然后自渎起来。

此外，一名作家兼楝笃笑表演者Abby Schachner亦爆于2003年致电给Louis邀请他上自己的节目时，她表示在通话期间听到对方正在自渎。而另有一名喜剧演员Rebecca Corry爆2005年Louis曾问她可否在她面前自渎，被她拒绝。至于第5名不愿透露身份的女子就指90年代尾，Louis多次要求她观看他自渎，当时年仅20来岁的她顺从。

就在报道曝光前，Louis原本出席自编自导自演的新片《I Love You，Daddy》于昨日在纽约举行的首映，但后来被发行公司取消。