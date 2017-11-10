印尼致力遏制免極端組織 滲透大專學府

（印尼雅加达9日综合外电报道）分析员指出，印度尼西亚的极端伊斯兰组织日益活跃，甚至渗透大专学府，如何消除此一大威胁成为佐科政府的当务之急。

去年，印尼顶尖大专农业研究院学生宣誓支持建立“哈里发国”的视频外传后，引起震惊。印尼总统佐科7月10日签发政令，授权当局查禁违反印尼建国五大原则（Pancasila）的极端组织，包括印尼伊斯兰解放组织（Hizbut-Tahrir Indonesia，HTI），显示当局严厉对付这类组织继续扩大影响力的决心。

分析员指出，印尼的不少政治精英包括将领，往往培植这些极端组织来打击政敌，尤其是平民出身的佐科上台后，他们开始利用这股势力来削弱其政权，甚至在下一届总统选举来推翻他。

据印尼情报机构的消息称，约1300名HTI成员在公共服务、大学、军队及警察部队担任高职。南洋理工大学拉惹勒南国际关系研究院印尼项目研究员阿利菲安多引述消息说，一成至一成五的低阶军官是HTI成员或同情者。

但印尼军方发言人在受询时否认此说法，而内政部发言人告诉路透社，当局成立专案小组追查公共服务领域内的HTI成员，至今仍一无所获。

前成员：

HTI的目标是推翻政府

据HTI前成员阿益说，HTI的目标是推翻政府（HTI的说法是接管政权），因此一开始就积极锁定社会上具影响力者，尤其是军警。

阿益曾是国立印尼大学的HTI主席，过后被踢出领导层。他说，大学是HTI招募新血的重要平台。他认为当局的查禁措施只会让HTI转入地下。“他们（HTI）改头换面之后仍照常运作。”

研究、技术与高等教育部长莫哈末纳西尔也曾表示，HTI成员在当地“许多大学”担任讲师，至今没有任何这类讲师遭解雇。印尼目前有394所公立大学及3000多所私立大学。

上周发布的最新民调显示，印尼有近两成的高中生和大学生支持在印尼建立哈里发国。调查结果显示，在4200名受访的穆斯林大专生中，近五分之一表示愿意为建立哈里发国而参与“圣战”。受访者中绝大部分是爪哇岛上顶尖高中和大学的学生。

当地智库伊斯兰与社会研究院去年12月的调查也显示，受访的505名公立学校穆斯林教师中，多达78%支持在印尼实施伊斯兰法，77%支持极端伊斯兰组织追求这个目标。

温和派伊斯兰组织马利夫学院总裁莫哈末阿都拉达拉兹说，HTI早就锁定公立高中的宗教课来宣扬其极端思想。

由于问题不容忽视，佐科除了通过法律，也积极调动社会力量来抗衡。佐科9月在峇厘岛出席全国大专院校校长大会时，呼吁教育界向学生灌输建国五大原则的世俗价值观。约3000名校长出席了会议，那是印尼首次汇集全国大专学府领导人开会。

10月底，印尼全国34省350县市逾450万名大专院校教职员及学生也配合青年节，在校内宣读反极端主义宣言。这在印尼也是第一次。

印尼最大的温和派伊斯兰教士联合会（NU）也开始以行动反击极端组织。伊联青年团数百人6月曾直捣HTI开会的酒店，迫使会议中断。

伊联青年团秘书长雅哈雅告诉路透社，他们支持查禁HTI，因为印尼是多元文化与宗教的世俗国家，但HTI却要改变现状，建立所谓的“伊斯兰国”。