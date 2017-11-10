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內長：2年內 現代化警力 設高清CCTV 追蹤涉案者

发布于 November 10, 2017

（吉隆坡9日讯）副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希表示，一旦获首相署表现管理及履行单位（PEMANDU）批准，警方将在两年内落实现代化警方作业计划。

他说，现代化警员作业对国家减少罪案非常重要，尤其是高清的闭路电视将能够协助警方追查涉案者的地点。
“以前的闭路电视只能够拍到案发过程，但是现代化的高清闭路电视将能够追踪涉案者，让警方追查路线。”根据中国公安部的分享，透过高清闭路电视的追踪，他们能够在3.75分钟内逮捕到涉案人士。
阿末扎希今日出席亚太区革新日时，在记者会上，如是表示。

他指出，警方已经在全国鉴定了200个热点，包括刑事罪案高峰地点、贩卖毒品及吸毒热门地点及车祸高峰地点。
他表示，目前我国的罪案率下降了40%，而内政部的目标是能够在短期内下降53.2%。
另一方面，副首相也促请民众，必须要正面看待脸书、WhatsApp等的出现及用途，而不是用于散播谎言及仇恨。他自嘲，若首相拿督斯里纳吉在社交媒体上受到最多的攻击，他就是第二个被攻击的对象。

扎米漢感化恐怖分子
監獄局不采行動

副首相兼内政部长也指出，因发表极端言论而被雪兰莪州苏丹沙拉夫丁撤回讲道执照的宗教司扎米汉在监狱内感化恐怖分子的记录良好，无需就他在监狱局的身份采取行动。
他说，有关单位已经就感化恐怖分子计划提供了标准作业程序，而扎米汉在感化恐怖分子的过程中有良好的记录，他是监狱局感化恐怖分子的资产之一。
阿末扎希今日出席亚太区革新日后，在记者会上，受询及有关课题时，如是表示。

他说，虽然扎米汉已经不被批准在雪州讲道，但在感化恐怖分子，让他们走回正途上，确实有成绩。

公正党最高理事拉蒂法揭露，不断发表极端言论的扎米汉目前依然参与内政部的感化恐怖分子计划。

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