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農長：非出口導致昂貴 榴槤大減產為主因

发布于 November 10, 2017

（吉隆坡9日讯）非出口导致榴梿价格昂贵，农业及农基工业部长拿督斯里阿末沙比里仄：“其实是产量大减，才令榴梿价格飙涨！”
槟州首长林冠英日前发表“首相害人民吃贵榴梿”言论，惟农业及农基工业部长阿末沙比里仄反驳该言论，指其实是本地榴梿产量下降20%至30%，才导致榴莲的价格偏高。
阿末沙比里仄今日是在国会下议院，针对民政党新邦令金国会议员梁德明有关榴梿出口中国课题，做出这项回应。
阿末沙比里仄坦言，我国是自2011年向中国出口冷冻榴梿，但出口量并不高，在2015年出口额2300万令吉，而去年更降至1800万令吉。
他也提及，其领导的农业及农基工业部日前到访中国南宁举办2017年大马榴梿节取得非常成功的成绩，共有16万5000人慕名而来，销售总额更达28亿令吉。
“那时我在中国，我看到中国人民就只为2样商品排队，一个是苹果公司推出的‘iPhone X’，另一个就是马来西亚的榴梿，我们应该感到骄傲的。”
他说，国人对榴梿价格上涨应持正面态度，因如果没有人要买我国榴梿，叫苦的可能会是种植榴梿的农民。
“然而，现在的情况是相反的，我们可以看到近几年许多人已经投入种植榴梿，曾有人问我‘什么时候是种植榴梿的最佳时机？’，我的回答会是‘5年前’，但种植榴梿的第二最佳时机那就是‘现在’。”
另一方面，阿末沙比里仄也说，除了中国，我国也向香港、澳洲、新加坡及印尼出口榴梿，而在2016年榴梿的总出口额已达致7400万令吉。

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