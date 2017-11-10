首页 新闻 国内新闻 自傳為故事藍本 李宗偉客串演出 《敗者為王》 易名《LEE CHONG WEI》

自傳為故事藍本 李宗偉客串演出 《敗者為王》 易名《LEE CHONG WEI》

发布于 November 10, 2017

(吉隆坡9日讯)大马羽坛一哥拿督威拉李宗伟自传电影《败者为王》正式易名为《LEE CHONG WEI》，除李宗伟本人客串演出外，新加坡搞笑天王李国煌、“金马奖女配角”杨雁雁在片中分饰李宗伟父母，马来影帝拿督罗斯彦诺(Datuk Rosyam Nor)饰演教练米斯本，童年及青年李宗伟以及黄妙珠则由素人演员饰演。

以李宗伟自传作为故事蓝本的励志电影《败者为王》，自宣布开拍后一直备受关注，惟电影剧组对整部电影的拍摄、演员阵容保密功夫做到滴水不漏，在电影完成拍摄后，剧组于9日举行发布会，现场除播放40秒的第一支电影宣传片，也在“灵魂人物”李宗伟的见证下正式宣布官方电影名称为《LEE CHONG WEI》。此外也首度曝光演员阵容。
导演马逸腾表示，“LEE CHONG WEI”对大马人而言不只是一个名字，也是国家的口号和骄傲，以及永不言败的精神，找不到一个词汇比“LEE CHONG WEI”更适合作为这部电影的名称。
李宗伟自爆在电影中有演出一小段，他笑言拍电影很辛苦。“”我只拍了很少的戏份，我觉得拍电影很辛苦，甘愿选择去训练打球好了!”
他表示，从没想过自己的故事会被拍成电影，还笑着爆说电影中饰演黄妙珠的素人演员潘思慧“真的很像我老婆!”
《LEE CHONG WEI》历时3年筹备，超过2千人试镜，演员们更在拍摄前进行1个月密集特训，电影在8月底完成拍摄，预计在2018年第一季上映。

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