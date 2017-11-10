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提升學子火災意識 黃中辦防火講座

发布于 November 10, 2017
黄乃裳中学校长卢友雄（左2）移交纪念品予马来西亚防火协会秘书张声雄，左及右为副校长余燕菁及辅导处助理陈俐伻。
黄乃裳中学校长卢友雄（左2）移交纪念品予马来西亚防火协会秘书张声雄，左及右为副校长余燕菁及辅导处助理陈俐伻。

（本报诗巫9日讯）黄乃裳中学主办防火讲座，特别邀请马来西亚防火协会秘书张声雄前来主讲，以提升学生们对火灾的意识。
该校校长卢友雄表示，近年来全球各地频频传来发生各种的天灾人祸，造成严重的人命财产的损失，而这些灾难看似天灾，其实有很多却是人为的疏忽所造成的。
他举例，就如诗巫常发生的火灾，绝大部份都是可以避免的，但却因人们对火灾的认识不足，不懂得如何防火、灭火与在火灾现场逃生等问题，造成更严重的人命伤亡出现。
他指出，我国是个灾害频发的国家，特别是水灾与火灾，但是我国国民的减灾意识薄弱，紧急避难常识还不够高，缺乏相应的安全逃生意识，缺少科学的自我保护措施演练，一旦发生自然灾害，就会造成巨大的人命伤亡。
“防火减灾，从我做起。寻找原因时，我们要先不要强调客观的原因，先找一下自己的不足，然后加以增强之，如此才是尊重生命与维护公共安全。”
与此同时，张声雄表示，每年的火灾的数量不断的在增加中，而常发生火灾的地方有3处，分别是工作地点、住家与汽车，而在这3处之中，住家着火是最频密的。
他指出，我国国民防火意识差，而且现今与以往不同，以往在发生火灾时，左邻右舍会提水桶前来帮助灭火，然而今日的邻居却逃得更快，甚至还在逃跑中自拍。
他解释，现今住家的火灾多为电火，是不能用水扑灭的，且大多数都是在半夜发生。
他也指出，现在家庭每年都会增加越来越多的电器，而每增加一个电器就增加发生电火的几率，而且发生电火的原因是电能超载与电能超热，特别是在夜晚时分，因为一般上夜晚的用电量会比白天更多。
张声雄也表示，电火多发生在客厅或厨房，因此在火灾发生后，人们必须要脱离房门与大门，但往往许多人还未脱离房门就以罹难，其中最大的原因是被烟熏死，因此在住家罹难者中，高达99%罹难者是被烟熏死后才被火烧，且安装在住家窗门的铁花也是杀手之一。
他说，人们都抱着不相信火灾会发生在自己的家，因此我国国民有一个奇特的显现，就是一流的防盗，九流的防火。
在汽车着火方面，他指出人们一旦发现罗厘车、巴士与德士时，要立即叫停这些交通工具的司机并索要灭火器，因为自2012年起，政府强制规定这3种交通工具必须要有灭火器。

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