首页 新闻 中砂新闻 下月15起17天 4小販公會聯辦美食節

下月15起17天 4小販公會聯辦美食節

发布于 November 10, 2017

（本报诗巫9日讯）诗巫4个小贩公会今年首次联合举办美食节，而今年的美食节还没有正式开始招租，摊位便已成功租出3份之1，其中有10余份申请来自古晋，包括华裔与马来同胞的商业及美食业者参与。
诗巫中华总商会执行秘书甲必丹林垂英在新闻发布会上受询时指出，只要与当地的美食节举办日期没有冲突，近年来在诗巫举办的美食节皆有来自古晋及民都鲁等地的商家参与。
诗巫4个小贩公会经于去年组织诗巫小贩联合总会，以整合力量。而在今年杪登场的“2017年终缤纷美食节”获得诗巫市议会的支持，并将从今年12月15日至31日，每日下午5时至晚上11时在诗巫城市广场第二期举行，共为期17天。
甲必丹林垂英披露，美食摊位有1百余个，而商业展销摊位则有60多余个。除了砂州三大民族的美食及商品之外，也有印度同胞参展。
美食摊位及商展摊位于即日起公开招租，有意者可于办公时间联系秘书处084-317 831/326 959或联络甲必丹林垂英电话016-855 4033。
诗巫4个小贩公会分别为砂拉越诗巫省暨马拉端县小贩联合会、诗巫中央市场小贩公会、诗巫贩商联合会及诗巫小贩（福利）联合公会。主办此项“年终缤纷美食节”主要目的乃配合诗巫市议会2017诗巫旅游年推展小贩美食，同时联系全砂各地小贩同业的情谊。
17天的美食节及商展，适逢学校假期、圣诞佳节、新年元旦与新学年来临，本地道地美食及各民族传统美食肯定将为民众带来不一样的假期与佳节。
主办单位吁请从事美食业者，无论街头小食、中西餐厅及酒楼、七乡属美食，抑或传统或具时代的美食业者，皆可在美食节租用摊位推销美食产品，同时也欢迎各类型商业公司推销商业产品。
为增加美食节卖点，现场亦增设商业展销摊位，同时备有精彩舞台综艺节目，邀请艺人助阵，当中包括邀请中国及西马的艺人。

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