傳遞聖誕耶穌事跡 聯合教會12月慶聖誕月

诗巫联合教会将于12月举行盛大圣诞月庆典活动，欢迎圣徒热烈出席。

（本报诗巫9日讯）诗巫联合教会将于12月举行盛大圣诞月庆典活动。

诗巫联合教会举办这项常年活动的目的是要趁着圣诞佳节展现并传递圣诞和耶稣的事迹；让教会成为圣诞意义的推广者，以及为诗巫缔造一个引人入胜的圣诞观光景点。

筹备会在一项新闻发布会上，公布庆典的详情。以下为圣诞月庆典活动：

一、“耶稣生平展览”。12月1日至26日晚上6时30分至9时30分在诗巫创走廊展出，展览内容为耶稣生平事迹。

二、舞台汇演。12月2日至26日晚上7时至9时在创走廊小舞台进行，节目由各教会负责。

三、圣诞庆典开幕礼。12月2日晚上7时至9时30分在创走廊小舞台进行，主宾为拿督张泰卿。

四、2017联合报佳音。12月16日傍晚6时至晚上8时30分在诗巫城市广场进行。

五、圣诞庆典闭幕礼。12月26日晚上7时在诗巫城市广场进行，主宾为诗巫省长许赞麒。

六、圣诞为主奔跑。12月2日上午6时30分在城市广场创走廊进行，目标为1千位圣徒，报名截止日期为11月12日。

所有报名的参赛者将获得一张Christmas Run的小卡，在当天完成5公里的跑步后，可以凭卡获取一份神秘礼物，并且在此卡上填写了个人后交上，便可参与圣诞庆典闭幕礼的幸运抽奖。

另外，在进行联合报佳音时，主办单位鼓励参加者穿着相同的T恤。而参加圣诞-为主奔跑的人士，也须穿上有关T恤。

T恤每件售价20令吉，可从本月22起向Designs4u购买。欲知更多详情，可联络Jane Lau（019-889 0423）或Yiing Sy Huat（017-228 1437）。