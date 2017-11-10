東馬首間國中 全砂首間中學 衛中使用SIS

卫理中学董事长陈锡监（右2）主持学校综合行政系统（SIS）推展礼。

（本报诗巫9日讯）卫理中学於昨午推展学校综合行政系统（SIS），由该校董事长陈锡监主持，为全东马首间国中及全砂首间中学使用该系统。

据了解，该系统是该校校长庸子重过去执教的一名学生捐献，在经过董事部、家教协会与校方商讨后，一致同意使用该系统，让该校在教育资讯及科技上，与时代接轨，并同步于现代科技。

该校校长庸子重表示，现时代的学校必须与科技同步，以免被时代的洪流所淘汰。他指出，透过该系统，能够第一时间将紧急通告立即通知家长，好让家长们能做出第一时间的反应。

他称，若是依旧采用过去的方式，校方需要透过电话联系所有的家长，这是十分费时费力的事情，而且现时科技这么发达，若还是沿用传统的书信通知，不仅显得落伍，且家长能否收到信函也是问题之一。

庸子重也表示，接着该系统，能方便校方立时通知家长孩子有没有来学校，若是孩子生病在家，第二天呈上书信便可，若是逃学，则家长就能立时采取行动。

与此同时，该系统代表详细讲解整个系统，让董事部、家协、教师、家长及学生们清楚明白该系统的实用性。

他称，学校综合行政系统由27项系统所筑成，包含开发公司独创的“课堂点”，若有学生缺课，系统会自动发送“缺课短讯”通知家长，好让家长可以作出第一时间的反应。

他指出，在该系统中，也有学校智能手机应用程式、官方网站等，家长可以透过校方的应用程式了解孩子的电子成绩单、电子家课、出席状况、紧急短讯通知、学校通告、孩子的级任与科任老师、孩子的课外活动表现及孩子在校点滴。

他也指出，透过该系统，家长甚至可以知道孩子在学校看过什么书，并且该系统也支援一个户口，可以同时查视多位孩子的课业状况与多管道同时登入。

“这些都可以让家长更简易的了解孩子在学校的状况，同时也可以促进亲子关系。当然，整套系统也非一朝一日就可设立好，校方和开发公司将需要至少18个月按部就班来设立整套系统。”