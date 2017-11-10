台商前進大馬 搶穆斯林百億商機

（吉隆坡9日讯）我国经济于2017年上半年达5.7%成长值，2018年预估为5%-5.5%。在经贸方面，我国已经成为台湾第4大投资来源国，在台湾当地推动的新南向政策下，角色相当重要。台湾外贸协会于吉隆坡举办“2017马来西亚台湾形象展”，带领180家厂商、展示逾5千项产品及服务，规划8大产业展区及11大形象区，抢在地商机。

驻马来西亚代表处章计平大使表示，目前台湾企业在马国累积投资约122亿美元，仅次于日本、美国及新加坡，成为马来西亚第4大投资来源国。2016年全年的总投资为1亿1千万美元，2017年在电子及生技产业的重大投资下，预期投资额将会超过3亿美元。

他指出，2016年两国的双方贸易达到141亿美元，马来西亚成为台湾第8大贸易伙伴国。根据最新统计资料，今年1-9月台马双方的贸易额已达到128亿美元，较去年同期成长25.1%，预期2017年的双方贸易额可达到170亿美元。

外贸协会在马来西亚举办的“台湾形象展”有7大主轴，包括台湾精品、绿能科技、清真产品、新创电商、人才教育、健康医疗，以及文化观光。外贸协会指出，全世界近200个国家中，有将近60个穆斯林国家，其中超过6成居住在亚洲，东南亚的两大穆斯林国为印尼（占总人口85％）及马来西亚（64％）。外贸协会董事长黄志芳表示，展览的重点之一是清真产品。

他说明：“马来西亚国民所得超过1万美元，拥有庞大的伊斯兰教人口，因地理位置的缘故，是中东人喜欢来休闲、旅游、消费的中心，每年观光客超过2000万人。”根据《2016/17年全球伊斯兰经济状况报告》，2015年全球清真产业产值估计达3.9兆美元，其中，食品和生活方式支出达到1.9兆美元。到2030年，东南亚穆斯林人口购买力，超过2989亿美元。

他指出，健康医疗产业也值得开发，“大马一般医疗水准与台湾有距离，上私人医院费用是台湾的3倍多。台湾医疗产业市场一年有28万的外国旅客来健诊，20%从东协国家来，加上未来开放免签、签证便捷化等，成长空间很大。”