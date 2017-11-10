英特爾CEO：美科技股漲勢 與特朗普政府無關

（美国加利福尼亚9日综合外电报道）据CNBC报道，全球最大的电脑芯片制造商之一英特尔的首席执行官布莱恩-科兹安尼克表示，特朗普政府与科技股今年令人印象深刻的涨势几乎毫无关系。他表示：“我不相信投资者会特别在意政府或政治对我们的影响有多大，尤其是当你关注科技股的时候。”

科兹安尼克在葡萄牙里斯本举行的互联网峰会技术会议上表示，投资者更有可能关注企业利润和收入的增长。

尽管科兹安尼克坚称他是技术专家而不是经济学家，但他表示，产品、增长和行业内创新的数量将继续支撑科技股：“这超过政治上的任何东西。”

今年8月，科兹安尼克从特朗普的美国制造业委员会（American Manufacturing Council）辞职，理由是美国政治的发展方向令人担忧。

在弗吉尼亚州夏洛茨维尔（Charlottesville）的白人至上主义集会后，英特尔首席执行官科兹安尼克是第三位从该由大公司领导人组成的委员会中辞职的CEO。特朗普将8月份的暴力事件归咎于双方，其中包括反抗议者，这引发了许多人的批评，他们认为这是一种模棱两可的回应。

在当时的一篇博客文章中科兹安尼克说:“政治和政治议程已经把重建美国制造业基地的重要使命边缘化了。我辞职是因为我想取得实际的进展，而华盛顿的许多人似乎更重视攻击那些与他们意见相左的人。

他补充说：“几乎每一个问题现在都被政治化了，在这一点上取得重大进展是不可能的。”

就在两天后，其他知名企业高管也纷纷辞职，特朗普随即解散了这个顾问小组。

与此同时，自一年前当选总统以来，特朗普一直试图把股市的上涨的部分原因归功于自己。在他赢得大选的一周年之际，美国股市达到了自前总统艾森豪威尔（Dwight Eisenhower）1952年赢得大选以来，时任总统的第一届任期内第三好的表现。

周二，特朗普表示，近期股市的上涨是他的政府有“巨大信心”的原因之一。

科技巨头苹果、Alphabet、微软、Facebook和亚马逊是今年标普500指数的上涨的五大贡献者。据标普道琼斯指数资深分析师霍华德-西尔弗布拉特（Howard Silverblatt）的表述，截至10月底，这五只股票为标普500指数上涨的贡献率为23%。这5家公司的市值今年合计增加了57.2亿美元。