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疑高速行駛失控撞欄桿 青年困車內半小時

发布于 November 10, 2017
青年驾90年代跑车撞毁，夹困车厢半小时，保持清醒状态。
青年驾90年代跑车撞毁，夹困车厢半小时，保持清醒状态。

（本报美里9日讯）疑高速行驶失控猛撞栏杆，青年驾90年代跑车夹困车厢半小时获救送医。

昨晚10时30分，1名20余岁友族青年驾驶1辆90年代跑车路过埔奕6号路时，撞上路中央栏杆，然后再弹到对面油站路口，车毁人伤。

伤者是名海外员，通常在民都鲁上船出海工作，他日前工作完毕回到美里，于昨晚和数名同事相约到市区享用晚餐，至10时许回家。

伤者当时准备回史纳汀住家，并从埔奕达到前驶，相信当时他已高速度行驶，撞上路中央的防撞栏，然后车子再弹慢车道岘标油站路口。

由于当时撞击大，青年因此被弹到后座位置上，被撞毁的废铁卡住，无法动弹。
路过的民众见状后纷纷下车试图将年轻司机救出，但却被轿车废铁左右，无法移出，并即刻致电予消防与拯救局、中央医院和交警协助。

青年被困于车厢半小时，医务人员抵达现场事先与伤者简单询问身体疼痛的部位，确保他没有生命危险，最后由消拯员将撞损的轿车废铁剪开，救出伤者，由救护车将他送入医院治疗。

伤者的家属接到消息赶到现场时伤者已被送往医院，他的家人在未看到伤者，并看见跑车严重撞损的情况一时承受不了情绪而无力站立，倒在地上哭泣，需亲友们扶持。

伤者被困在车厢保持清醒状态。交警已在现场进行调查工作。

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