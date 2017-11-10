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代表砂出任上議員 努因哲魯英獲選

发布于 November 10, 2017

（本报古晋9日讯）砂土保党最高理事努因哲鲁英医生（Dr. Nuing Jeluing）于今日召开砂州立法议会进行国会上议员选举中，获选代表砂州出任国会上议员。
也为该党卡古斯区部主席的努因哲鲁英医生，任期是一届3年，他是取代任期即将于今年12月7日届满的里汉佐，里汉佐至今已是连续两届6年的任期。
州议会议长拿督阿玛阿斯菲雅今午在州议会宣布将委任新上议员，以填补任期即将届满的里汉佐的空缺，因此，州议会也接受朝野议员所提名的新任上议员人选。
在国会上议员提名过程当中，砂州乡区电力与水源供应部长拿督斯里史蒂芬伦迪提名努因哲鲁英医生，并由首长署助理部长阿都拉赛多附议。此外，公正党巴卡拉兰区州议员巴鲁比安则提名该党秘书长尼克拉斯巴威，也由行动党砂州主席张健仁附议。
拿督斯里史蒂芬伦迪在提名时表示努因哲鲁英医生曾在多家医院任职，并形容他医者父母心，在医界拥有极高名望。
他也说，努因哲鲁英医生是于2000年加入土保党，然后在2009年获选为该党卡古斯区部主席，同时，他在2015年受委为砂土保党最高理事，近来亦活跃在政治圈。
在结束投票后，努因哲鲁英医生最终以69票当选。另一候选人尼克拉斯巴威仅得10票。
值得一提是，在投票过程当中，原本要把票投给努因哲鲁英医生的首长署助理部长拿督约翰西基相信因为恍神，误将票投予尼克拉斯巴威，随后改口纠正表示自己的选择是努因哲鲁英医生。
拿督约翰西基的口误也遭到议长拿督阿玛阿斯菲雅调侃不是麦克风的问题，引来众人哄堂大笑。

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