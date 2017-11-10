設砂國家檔案館 施志豪：最恰當時機

（本报古晋9日讯）巴都林当区州议员施志豪表示，现在是设立“砂拉越国家档案馆”（Sarawak National Archives）最恰当时机，并建议以前砂首长丕显斯里阿德南沙登来命名。

他指出，透过这种方式，可纪念阿德南在争取权利下放事宜上的不懈努力。

他今日参与1963年马来西亚协议辩论上指出，砂州赴英考察团队在考察过程中收获文献，必需获收藏及保留并开放给公众查阅。

他强调，争取砂拉越权力和自主权的工作才刚开始且路途还很漫长。惟，他相信所有州议员都有决心朝此目标前进。

“我们（州议员）在执政党抑或反对党并不重要。我们都是砂拉越人，都希望美丽的砂拉越得到最好的。”

同时，他认为，道格拉斯所提呈的动议必须修改内容，即在内文中加上公开考察团从英国所取回一切文件条款。这有助加强砂拉越人对砂历史认知。

“我必须提醒砂州议会，州政府在与联邦政府展开的权力下放磋商事宜上，有必要投放更大努力。因到目前为止，仍无正面成果。”

他要求，道格拉斯告诉砂州议会，州政府至今在争取权力下放事宜中，采取何行动，及要求联邦政府修改“2012年领海法令”过程中，得到什么成果。

另外，施志豪以不点名方式打脸反对使用英语的联邦部长。联邦宪法第161条款及政府评级委员会报告（IGC）第3章第17（a)（i）段中，诠释了使用英语的合理及合法性。

他揶揄，那些联邦部长也许对有关报告毫无头绪，才会对使用英语提出不可理喻的质疑。

除此，施志豪也强调，政府也必须深入研究政府评级委员会报告中的附件A，以找出哪些权利被保留给砂拉越；并认真及严肃处理与联邦政府展开的权利下放工作，让属于砂拉越的权利回到砂拉越人手中。

反對黨8私人動議 全數遭駁回

（本报古晋9日讯）由反对党州议员提呈的8项私人动议全数遭驳回，而宣告胎死腹中。

议长拿督阿玛阿斯菲雅今午在反对党议员提呈动议后表示，由行动党柏拉旺区州议员黄培根所提呈的2项动议，分别是砂州政府成立砂拉越航空公司取代目前由马航飞翼垄断的内陆航班服务，及要求联邦政府把在州内征收税务的50％ 分配给砂拉越政府。

议长拿督阿玛阿斯菲雅表示，该两项动议因涉及联邦宪法条款，因此在援引议会其中条规，即任何有关涉及联邦宪法条款的动议皆无法被接纳。

与此同时，由行动党武吉阿瑟区州议员郑爱鴒提呈动议，即要求州政府指示一名来自砂拉越的联邦部长在国会会议提呈动议，依据联邦宪法第15A条文自动向马来西亚国籍父母合法领养的儿童发出公民权。

议长拿督阿玛阿斯菲雅解释，相关动议同样涉及联邦宪法条款，因此动议无法被接纳。

此外，针对行动党埔奕区州议员陈长锋提呈三项动议，分别是要求州政府拨款自资助美里巴士业者添购巴士改善公交服务、要求检讨及改善现有店屋安全措施、要求砂拉越政府在官方信函和报告等书信来往报告中，需以双文并列， 即国文与英文。

议长拿督阿玛阿斯菲雅表示，根据议会常规，凡是触及拨款或赔偿的私人动议皆不获接纳，除非获得财政部长书面批准。

此外，他也认为现有的砂拉越建筑法令完善，因此没有必要进一步做出检讨。还有，已故阿德南沙登在生前已正式承认使用英语的重要性，将之列为砂拉越官方语言之一，而首长阿邦佐哈里也会延续其生前政策，故认为此动议没有必要提呈。

还有，对于行动党哥打圣淘沙区州议员张健仁提呈终止2间石厂进行炸石活动之动议，他解释砂拉越拥有自身管理石厂方面的相关条规，再说，该2间石厂在住宅区获发展前，早已兴建及投入运作，其中一间石厂更是营业达28年。为此，张健仁动议也因此被驳回。

最后，公正党巴卡拉兰区州议员巴鲁比安所提呈的土著习俗地动议，议长解释对方是该领域专业人士，并且目前还在高庭、上诉庭和联邦法庭参与土著习俗地官司等理由，随后交由议员表决是否通过，最终在58反对票对10支持票下否决该私人动议提呈。