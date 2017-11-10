對建國協議動議評論多多 道格拉斯抨2火箭議員

(本报古晋9日讯）砂副首席部长拿督阿玛道格拉斯抨击行动党哥打圣淘沙区州议员张健仁及浮罗岸区州议员黄庆伟实际上对他所提呈的1963年马来西亚协议动议丝毫没有兴趣。

“一开始说支持，不过之后却评论多多。”

他表示，今日动议反映了首席部长保护和维持砂拉越人民在大马权益的决心，并强调砂州政府委派律师团到英国收集1953年马来西亚协议重要文件，是希望能有足够的筹码（文件和证据）和联邦政府继续商谈权利下放事宜。

所以，这并非如行动党断言的浪费公款，英国档案局预计会在今年杪将部分文件移交给砂拉越，届时砂拉越政府也会公开相关文件。

对此，他揶揄张健仁是否担心一旦砂政府获得这些重要文件，也将因此失去人民的支持。

道格拉斯接着说，2012年领海法令在国会通过时，当时他确实是联邦部长，但是身为国会议员的张健仁在当时也没有发言。

他手持国会会议记录称，里面可以清楚查阅当时张健仁根本没有针对有关法令发言。

“他害怕发言，看里面是谁发言？就是两名土保党国会议员发言。“

他质问行动党的国会议员当时在哪儿？“那边保持沉默因为畏惧林吉祥，现在则畏惧马哈迪。”

他也称，行动党支持的马哈迪担任了大马首相22年，不过后者对砂拉越的贡献不到现任首相纳吉的1%。

道格拉斯也揶揄希望联盟在砂拉越不会有生存的希望，声称希望联盟开的都是空头支票，毫无建设的承诺。

他较后揶揄，砂拉越在首长阿邦佐哈里带领下退出了许多建设新的计划，这包括了砂发展银行和石油公司，一旦这些得以实现，反对党肯定会跳槽到国阵。