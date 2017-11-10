陳賽明：3年內砂毒品案 有下滑趨勢

（本报古晋9日讯）砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部部长拿督斯里陈赛明表示，砂州涉及毒品案件有下滑趋势，根据数据显示2014年和2015年各有145宗、2016年133宗、2017年1月份至9月份有106宗。

在林梦和巴都达瑙选区涉及毒品事件，2016年有204宗；2017年1月份至9月份有280宗；2016年被捕获的有189人、2017年1月份至9月份有209人；巴南区有27人也因触犯了毒品法令下被逮捕。 同时，在2017年1月份至9月份，警方在巴南区展开各项行动中，共逮捕了67人。

另一方面，根据国家反毒机构（AADK）提供的资料显示，在巴南区因毒品事件还在观察期间的有17人，2016年有18人、2015年有11人。

陈赛明今日上午，在州立法议会口头回答环节时，回应沙里巴士区州议员莫哈末拉兹、德浪乌山区州议员丹尼斯奥、巴都达瑙区走医院保罗斯巴鲁和万年烟区州议员阿都亚古提问时，如是发表谈话。

德浪乌山区州议员丹尼斯奥在之后在附加提问上针对乡区毒品事件有增长趋势，毒贩走入乡区贩卖毒品荼毒想去人民，尤其是青少年更是他们的赚钱对象发问，部长回应道，州政府非常关注和担心有关事宜，因此将通过展开干预行动计划（Pelan tindakan intervensi bersepadu），全面性的打击州内毒品事件。

同时，通过执法和非执法单位的携手合作共同杜绝毒品继续危害州民。

砂肅毒組1月至7月份

破獲6非法集團涉毒案

（本报古晋9日讯）砂福利、社会发展、妇女、家庭与学前教育发展部部长拿督斯里陈赛明表示，砂肃毒组在2017年1月份至7月份，成功破获州内6个非法集团涉毒案件，其中涉及供应毒品的有401宗、拥有毒品的有1千352宗、尿液呈阳性的有3千408宗。

她指出，砂州政府将设立7间以社区为本的戒毒康复中心，协助吸毒者进行戒毒及辅导。这7间戒毒康复中心将设立于老越、三马拉汉、木中、西连、民都鲁、木胶与泗里街。

她说，各大单位包括大马皇家警察肃毒组、国家反毒机构、非政府组织及社区民众等需携手合作，才能有效降低吸毒率。

她也表示，其部门林梦与老越举办“协调与解决毒品课题”工作坊，以探讨如何处理和解决州内的毒品问题。

她坦言，协调与解决毒品课题必须提高社会对毒品的醒觉，即远离毒品。于今年年初至10月26日，改部门已经展开了89个反毒品教育活动，参与反毒活动者多达9千556人。

同时，于2017年，国家反毒机构在砂拉越182间政府中学展开”珍惜生命，远离痛苦”反毒讲座会。

陈赛明说，反毒运动必须持之以恒，尤其是社区领袖、甘榜发展委员会、非政府组织更必须齐心协力，推动反毒活动，引导年青一代迈向健康与辉煌的大道。

她透露，砂反毒机构与县反毒机构亦在州内内陆地区即木胶、美里、木中、泗里街、民都鲁、斯里阿曼与诗巫展开了108场反毒醒觉讲座会与反毒展览。

全砂13區無設肅毒組

（本报古晋9日讯）全砂有13个地区并无设有肃毒组，这些地区是伦乐、布拉甲、马鲁帝、如楼、加拿逸、马拉端、达叻、马杜达佬、达岛、桑、实文然、实拉卓和卢勃安都。

砂福利、社会发展、妇女、家庭与儿童发展部部长拿督斯里陈赛明是于今日上午州立法议会殿堂内，回应德浪乌山区州议员丹尼斯奥的提问时，如是发表谈话。

丹尼斯奥指出，全砂目前面临肃毒组官员短缺，州政府是否有计划提升人手时，陈赛明称，全砂肃毒组有342人，分别有72名警官和270名警员。

她指出，砂公共服务局冻结征聘公共服务官员直至2019年，

因此，她表示州政府已经向有关当局提出申请，考量征聘砂州肃毒组人员。