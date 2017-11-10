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無公民權砂人好消息 2單位下週2天協助登記

发布于 November 10, 2017
人联党实务的国会选区局主任陈宏祥和美里国民登记局工作人员了解申请情况
人联党实务的国会选区局主任陈宏祥和美里国民登记局工作人员了解申请情况

（本报美里9日讯）人联党实务的国会选区投诉局与国民登记局联合设柜台，以协助在砂州出生但无法领取出生纸和身份证人士进行申请，为砂州“无身份”人士带来好消息。
人联党实务的国会选区投诉局主任陈宏祥日前在文告中指出， 这是在美里国民登记局的配合下，于本月16日（星期四）与17日（星期五）上午10时至傍晚6时，在选手村设登记流动服务柜台。
他说，这主要是为在砂拉越出世的人士，因无法领取他们的出生纸和身份证而设立，让他们在这两天前往上述柜台申请。
这是美里人联党之前已接到许多民众的投诉，指他们当时不懂得如何向国民登记局申请有关出生纸，因此多年以来带着“无身份”出门。
因此人联党实务的过后选区投诉局决定与国民登记局联手合作设柜台，为这些在砂拉越出生但却没有出生纸和身份证的人士申请，解决他们的困难。
在这两天的申请中，登记局将会设下两个柜台，即为今年10月已向该局提交名字申请人士处理申请手续；以及为新申请者登记，填上他们的名字和联络号码，然后再安排时间进行审核。
此外，如果申请人士多，可能将于12月份再次进行流动服务柜台申请。
陈宏祥补充，10月17日人联党实务的国会选区投诉局在党所同样进行有关申请服务，并获得190位人士提呈资料申请，反应热烈。

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