婆羅洲武術賽 美里35代表出征

（美里9日讯）35位美里省武术协会精选武术健将经过密集的技术提升后带着信心满满的出征2017 第三届沙巴州婆罗洲杯武术锦标赛 ，赛事于11月11日至13日假沙巴州善导学校开赛，总共有14个武术团体166位选手来自沙巴，亚庇，呐闽，砂拉越，热烈参加比赛。

赛事将由中国总领事，沙巴州州议长，教育部总监，和州部长主持联合开幕，是场非常盛大的武林赛会，因此美里省武术协会做好实战的测试比赛训练，选拔出35位的最好的武术选手参加，选手们都来自美里省各校的中小学武术学会，美里省武术协会勉励武术代表选手们要不断超越界限精益求精同时提升技术成为顶尖的武林高手。

此次美里省武术协会以最强的35位武术好手出征并以猛龙过江的心态期望能卫冕前年的冠军保座，也感谢拿督李景胜及学校和家长们给予经济支持和勉励。

2017 第三届（沙巴州）婆罗洲武术锦标赛砂拉越州美里省武术协会 参赛名单如下：

领队兼总教练-张振昌

1 / 佐乐仕- 男–自选长拳/自选刀术/自选棍术 （拿督帕迈苏里政中）

2/ 查约圣-男–自选长拳/自选剑术/自选枪术 (埔奕政中)

3/ 黄新杰 （男)-第3套规定长拳/第3套规定剑术/第3套规定枪术（拿督帕迈苏里政中）

4/ 彭依进 （男) 第3套规定长拳/第3套规定刀术/第3套规定棍术-廉中

5/许淑棋 （女）第3套规定长拳/第3套规定剑术/第3套规定枪术-（圣约瑟政中）

6/官显邦 （男）第3套规定南拳/第3套规定南刀//第3套规定南棍- （东姑村政中）

7/许为胜 （男) 第3套规定南拳/第3套规定南刀//第3套规定南棍-（圣约瑟政中）

8/葉良信 （男)（自选南拳/自选南刀/自选南棍）-廉中

9/法里阿当（男） （自选南拳/自选南刀/自选南棍）-廉中

10/林柯佑 （男） 自选太极拳/自选太极剑/第一套规定枪术-罗东政中

11/卢 诗恒 （男） 自选太极拳/自选太极剑/初级枪术比-廉中，

12/余之琳 （女） 42式太极拳/42式太极剑/初级枪术-廉中

13/佐呐登卢 （男）42式太极拳/42式太极剑- 廉中

14张嘉颐（女) 第一套规定长拳/第一套规定刀术/第一套规定棍术–圣哥隆巴政中

15/郑钰霓 （女） 第一套规定长拳/第一套规定剑术/第一套规定枪术 -廉中

16/官显成 （男）第一套规定长拳/第一套规定刀术/第一套规定棍术-（东姑村政中）

17/ 张家杰 （男）第一套规定长拳/第一套规定剑术/第一套规定枪术-罗宾政中

18/Mohd Razif （男)第一套规定南拳/第一套规定南刀/第一套规定南棍 -美中

19/官显江 （男）第一套规定南拳/第一套规定南刀/第一套规定南棍-（东姑村政中）

20/莫哈莫亚满（男）初级长拳/第一套规定刀术/第一套规定棍术-圣哥隆巴政中

21/陈武和 （男） 初级南拳/初级南刀/初级南棍-（圣约瑟政中）

22/德威呢（男）基础长拳/基础刀术/基础棍术-(埔奕政中)

23/ 大伟呢（男 ）基础长拳/基础刀术/基础棍术 – (埔奕政中)

24/卢 凯翔 （男）初级长拳/初级刀术/初级棍术 -埔奕华小

25/沈佳乐 （男） 初级长拳/初级刀术/初级棍术-埔奕华小

26/佐利汗 （男） 初级长拳/初级刀术/初级棍术-美公

27/谢顺贤 （男） 初级长拳/初级刀术/初级棍术-美公

28/许为俊（男） 初级长拳/初级剑术/初级枪术-（圣约瑟政小）

29/池商宇（男） 初级长拳/初级剑术/初级枪术-圣约瑟政小）

30/池商奕（男） 初级长拳/初级剑术/初级枪术-圣约瑟政小）

30/张家浩（男） 初级南拳/初级南刀/初级南棍-中山

30/马明深 初级南拳/初级南刀/初级南棍-杜当华小

31/魏 达荣（男） 基础长拳/基础刀术/基础棍术-埔奕华小

32 /威圣杨男） 基础长拳/基础刀术/基础棍术-珠公

33/黄浩明 （男） 24式太极拳/32式太极剑-埔奕华小

34/杰里柯 (男）6岁 （ 基础长拳/基础刀术/基础棍术-珠公

35/恒明 （男） 基础长拳/基础刀术/基础棍术-埔奕华小