12月15日至17日 居士林辦3天同修

（本报美里9日讯）美里佛教居士林将于12月15日至17日主办“唸佛三日修及授八关斋戒”。

举办“唸佛三日修及授八关斋戒”宗旨为实践学佛之解行并重，提供密集的念佛課程，和指導正確的念佛观與方法。

课程内容包括课诵、绕佛、坐唸、止静、佛前大供和大迴向。 主法法師是释上法下虛法师、释上人下志法师和释上下定法师。

活动地点假美里佛教居士林(大雄宝殿)，报到时间将在12月14日下午3时至晚上7时，即日起接受报名，截止日期于12月17日。

报名参与者年龄必须15岁以上，佛一共修有兴趣及精神狀况良好者，通曉中文者，报名费每人50令吉，可到美里佛教居士林索取表格，请自备来往美里佛教居士林的交通。

出席者请穿著整齐、素色上衣及长裤，佛三行中一律要穿海清，海清自備。如需要保管箱，可在报到時向报到登记处要求。

任何疑问可联络美里佛教居士林电话085-422562，传真085-432562；汶萊BANDAR林亚弟居士电话+673-8752818、汶萊SERIA郭偉良居士电话+673-8198393。

此外，提前报到者请提早通知主办单位，课程进行了中一律保持肃静，也禁止使用手机。已录取而临时不克参加者，亦请尽早告知，以免浪費額。举办当局鼓励參与所有课程者遵守規则，勿迟到早退或擅自离开。