沈桂賢：與聯邦協商權利下放 砂不是對抗立場

（本报古晋9日讯）砂拉越与联邦经历了54年“婚姻”，为何砂拉越人仍是不满？砂拉越人要的是联邦政府与其它州政府可以根据1963年马来西亚协议条款的精神，对砂州展现出理解、尊敬、和明确地位。

砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤是于今日参与1963年马来西亚协议动议辩论时，如是表示。

他补充，根据1963年马来西亚协议，砂拉越并不是14个州属之一，就像是在你在婚姻中醒悟，才发现你现在的对象与1963年结婚时对象有所不同。

他也说，在州政府在与联邦政府协商权利下放事宜上，是不愿采取对立方式进行争取，因为砂州砂拉越作为我国成立者之一，是不会对抗与国家利益相关之事。

他指出，砂拉越真正希望在争取权力下放的过程以后，砂拉越较早时被侵蚀的权益得以恢复。

與聯邦爭取遵守1963年協議

砂設立高級專案小組

（本报古晋9日讯）砂副首席部长拿督阿玛道格拉斯提呈1963年马来西亚协议动议，让砂拉越政府设立高级专案小组（High Level Special Task Force)，与联邦政府商讨及争取遵守1963年马来西亚协议，解决迄今悬而未决的权益事项。同时，州政府也邀请联邦政府相应设立高级专案小组，以便协调处理上述事项，保障国家权益及州权益。

他强调，通过此动议不应被错误诠释为砂州有意牺牲或破坏身为马来西亚一份子的事实。

“我们尊重遵从前领袖的决定，让砂拉越成为马来西亚一份子，未来也将会是马来西亚一份子，只是不用质疑的事实。”

他今日下午在州立法议会殿堂提呈动议时指出，在加强砂拉越在争取权益的地位，砂拉越政府认为有义务收集更多文件，以便具有更坚定的立场和联邦政府进行协商。 因此，砂拉越政府委派由首长署（法律、州及联邦关系与工程监督）助理部长莎丽花哈茜达率领律师团队到英国伦敦收集资料。

由于施志豪也提呈类似动议，议长拿督阿玛阿斯菲雅裁决驳回施志豪相同动议并统一使用州政府提呈的上述动议。

议长也让是之后获取较长的辩论时间，以支持该动议。 同时，参与辩论的有啥地方政府部长兼石角区州议员拿督沈桂贤、助理部长（地方政府）兼马鲁帝区州议员拿督朋光曼吉、哥打圣淘沙区州议员张健仁、浮罗岸区州议员黄庆伟和巴卡拉兰区州议员巴鲁比安。

朝野支持1963年建國契約動議

黃良傑欣慰

（本报古晋9日讯）晋汉连省华总会长拿督黄良杰欣慰看到朝野议员一致支持通过1963年大马建国契约动议，并认为此举展现出砂拉越人对维护自主权的决心。

不过他表示了解在与联邦政府协商方面可能不会那么简单。

随着这项动议通过后，他希望砂州政府在成立高级专案小组后，能尽快采取行动并向州人汇报所争取的成果。

针对此项课题谈及其看法时，黄良杰表示这是他首次前来议会聆听，并相信凭借砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里的政治经验和智慧，一定能够争取到一定的成果。

他认为说，既然已经获得全民作为州政府强而有力的后盾支持，砂州政府就应该将失去的争取回来。”

而他也希望联邦政府能尊重砂拉越人民的意愿，在过程中尽量配合砂拉越的要求，将应该归还给砂拉越的归还给砂拉越。

“我们也不会去强求不属于我们的东西，只要将属于砂拉越的权益归还给我们就好，不属于我们的，我们也不会去强求。”