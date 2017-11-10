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沒權限矛盾 MCMC歡迎多媒體機構

发布于 November 10, 2017
砂国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸与媒体寒暄时摄。
砂国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸与媒体寒暄时摄。

（本报古晋9日讯）有传砂多媒体机构与大马通讯及多媒体委员会（MCMC）权限存有矛盾，砂国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸解释，新机构的设立并非与大马通讯及多媒体委员会“对立”，反而获得该委员会的欢迎。
他强调，新机构的设立将让砂拉越焦点着重发展州内的多媒体策略，同时也加强与大马通讯及多媒体委员会合作关系，共同携手落实多媒体发展项目。
他补充，大马通讯及多媒体委员会是掌管全国（通讯及多媒体）事务，包括发出准证，而新机构是将之正规化，并是依据州法令行事的。
拿督斯里黄顺舸是于今早在州议会召开新闻发布会时，这么表示。
他也强调，砂多媒体机构是一项重要的法案，然而，在野党试图将之政治化，让其感到非常失望。

首長受委砂多媒體機構主席
黃順舸：當之無愧

（本报古晋9日讯）首长阿邦佐哈里也掌管数码经济与电讯职务，因此，首长受委为砂多媒体机构主席是当之无愧！
砂国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸今日在州议会召开新闻发布会时表示，在今年5月22日砂州内阁改组之际，当时首长署设有附加职务，其中包括首长负责掌管的数码经济与电讯。
鉴于此，针对行动党哥打圣淘沙区州议员张健仁与浮罗岸区州议员黄庆伟认为首长没资格受委为砂多媒体机构主席一职，他强调后者绝对当之无愧。
他称，阿邦佐哈里身为砂州首席部长，也是民选的首长，更是受人尊敬和爱戴的一州之首。
他补充，阿邦佐哈里于今年受委为首长后，当的州内阁也进行改组，而首长也同时负责掌管砂州的数码经济与电讯事项。
他还说，其本身掌管的国际贸易与电子商务部门，其实也是隶属该数码经济与电讯的其中一部份。
“首长乃掌管砂州数码经济与电讯事务，他为何不能担任砂多媒体机构主席？我认为首长是当之无愧！”
他也说，在其昨日提呈法案中也提及，为迎合数码经济发展需求，砂拉越必须在3C方面有所强化，即概念（Concept）、能力（Competent）、和连接（Connection）。
然而，首长阿邦佐哈里也积极出国考察，马不停蹄的会见许多优秀人才，为的是确保砂拉越可以与世界接轨。
他也表示，砂拉越人是幸运的，因为现任和历任的首长都各具领导特色，包括前首长敦泰益玛目是砂拉越的保卫者、已故阿德南沙登则是敢怒敢言受人爱戴的伟大领袖、及现任首长阿邦佐哈里更是勇于追梦的领导。
他指出，首长阿邦佐哈里清楚知道砂州拥有少数人口，但为何可以与世界竞争，当务之急是将砂拉越与世界接轨，因此，他目前致力于推动砂州的数码经济发展。

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