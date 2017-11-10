砂研究開發 理事會法案 三讀通過

砂教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦哥马因（中）在媒体室。

（本报古晋9日讯）砂拉越研究与开发理事会法案今日在砂州立法议会会议中获三读通过，以成立砂拉越研究与开发理事会，同时议会也顺利通过提呈区域走廊发展机构修正法案。

砂拉越研究与开发理事会法案是由砂教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因提呈。

麦可马因在为法案进行二读时表示，该理事会建议由首席部长担任主席职，而理事成员人数将不少于6名及不超过12名，不包括主席在内。理事成员也奖包括在研究与开发方面具有一定经验的人士出任。该机构也将委任专业人士出任顾问，以帮助该机构理事拟定决策。

他强调，该机构将为法定机构，所扮演的角色是开启、促进及协调展开研究与开发工作。

该机构也将协助、指示、及进行研究与开发工作，同时也可督导政府部门、法定机构、政府成立私人机构的单位所展开的研究与开发工作。

他指出，该机构也将扮演促进砂拉越研究水平的角色，同时促进研究与开发项目成果进入商业化发展。

该机构也可提供资金上的支助予政府机构属下展开的研究与开发项目。

加強砂研究開發發展

馬因：不是多餘決策

（本报古晋9日讯）砂教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因强调，议会通过成立的砂拉越理研究与开发（R&D）理事会，将不会是一个多余的决策，反之将会加强砂拉越在研究与开发（R&D）的发展。

他强调，目前，在该理事会尚未完成之前，砂拉越的多个政府机构，都是各自为政，自行展开研究与开发工作，比起间并没有展开协调或合作。然而在上述砂拉越研究与开发理事会成立后，将会扮演总协调的角色。他也表示机构奖不会剥夺研究员的付出及主导权，反之将会帮助协调研究与开发工作。研究工作得出结果后，该机构也奖帮助将产品商业化。

在这之前有各自展开研究与开发项目的机构包括砂泥炭地研究中心、砂拉越多元生物中心、砂拉越农业局、砂森林局及砂旅游机构。

他也强调，该机构也将保护研究员的权益，包括确保主导研究与开发者将在产品商业化期间，获分一定份额的收益，以保护开发者的知识产权，让开发者受益。他指出，这是外国普遍会落实的方案以保护开发者，惟砂拉越方面目前尚未定夺将规定多少份额予开发者。

此外，他也指出，该机构的设立，将仅会动用砂州小部分的资金作为研究与开发用途，即占砂拉越国内生产总值的0.08%，或相等于1亿零300万。他称，一些先进国如韩国所注入到研究与开发的资金更多，占改国生产总值的3%。

他也举例，英国早在许多年前就已注重并设立研究与开发的机构。他也表示，他及其副部长安华拉比依日前也造访了英国剑桥大学三一学院，该学院院长克里斯多弗洛也答应将前来砂拉越，与砂拉越多元生物中心探讨展开合作。

他强调，在该机构法案提呈期间，反对党议员张健仁宣称该机构的成立恐会是多余的，并担心会增加研究与开发的种种繁文缛节，同时也会浪费人民的资金，对此做出否认，表示该机构不但不会是多余的，也将通过协调展开研究与开发及帮助将产品商业化，便可能开创更多的收入。