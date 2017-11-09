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涉謀殺傷人私會黨打搶 85暴力犯全國追緝

发布于 November 9, 2017

（亚罗士打8日讯）全国追缉85名涉及刑事暴力案的通缉犯，他们涉及谋杀、性暴力、伤人、私会党以及打抢等，当中也包括在SOSMA国家保安（特别措施）法令及POCA防范罪案法令被通缉的嫌犯。

吉州警方刑事调查组主任米尔高级助理总监表示，警方通缉的85人都是在2010年至2017年涉及刑事暴力和财物案的嫌犯，他们年龄介于20岁至50多岁，其中有4人涉及谋杀案，即：孟加拉籍阿布卡森、本地印裔纳拉占（55岁）、姆尼亚班（37岁）以及苏拉纳姆迪（37岁）。
他说，警方相信被通缉的85人目前还在国内，民众受促若发现上述通缉犯可向邻近的警察投报。

今年已捕50人
另外，米尔指出，吉州警方今年在刑事法典第130V项（被认定为有组织性的犯罪集团）条文下，共逮捕50人，其中20人在双溪大年法庭被提控，另30人涉及边境走私活动的“PAK SU”党党员，在亚罗士打法庭被控。

取缔95%非法赌博
提及州内非法赌博活动，吉州警方刑事调查组主任米尔说，州内近95%非法赌博中心已被警方取缔，警方从今年1月迄今共展开1694项取缔行动，充公了661台赌博机及现款总值24万12令吉。
他说，目前州政府已成立一个娱乐执照特别监督委员会，检讨及修正州内现有的娱乐法令，全面杜绝州内家庭娱乐执照被滥用进行非法赌博活动。
他指出，警方将与州政府配合，监督及频密取缔州内进行非法赌博活动的娱乐中心，全面捣毁州内非法赌博活动。

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