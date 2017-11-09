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APEC越南工商峰會 冀吸引更多 華科技企業

发布于 November 9, 2017

（越南岘港8日综合外电报道）2017年亚太经合组织（APEC）领导人会议周越南工商峰会7日在越南岘港举行。与会越南代表表示，希望能够吸引更多中国科技企业来越南投资。
据世界经济论坛公布的《2017-2018年全球竞争力报告》显示，越南在全球137个经济体中排名第55位，近5年来提升20位；此外，世界银行发布的《2018年全球经商环境报告》中，越南在190个经济体中排名第68位。
越南政府总理阮春福出席会议时表示，近年来越南经济有巨大进步，但作为发展中国家，越南在金融、科技、基础设施等领域的发展仍显不足。他同时表示，这些领域发展潜力大，希望越南能得到新机会，提升竞争力。
阮春福特别提到，越南互联网使用率较高，智能手机用户也在逐年增多，中国品牌的智能手机在越南颇受欢迎。“希望有更多这样的科技企业来越南寻找商机。”
与会的越南代表也表达出对中国企业的欢迎。
从事数字技术的越南商人阮罗伊对记者说，中国有很多像马云这样的科技创业者，越南很欢迎他们来投资或分享经验，与越南携手发展。“中国在完善法律法规和发展金融科技等方面取得的成就，是所有邻国学习的榜样。”
来自胡志明市的律师李耐经常接手基础设施项目，他告诉记者，越南民众对“一带一路”倡议十分感兴趣。“越南经济增长显著，但基础设施仍相对落后。
“一带一路”倡议能够为越南带来实实在在的好处。希望更多有实力、有技术的中国企业到越南投资。”
与会的中国企业家也表示，愿意帮助越南发展。中国一家科技企业代表黄鼎隆说，两国之间可在科技领域开展多种合作。“比如中国人工智能技术近年来发展迅猛，可以来帮助越南的传统劳动力产业提高生产效率。”

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