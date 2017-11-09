中共十九大暨APEC框架下 中越合作研討會河內舉行

（越南河内8日综合外电报道）由越南社会科学院中国研究所、中国社会科学院国家全球战略智库联合主办的“中越智库论坛：中共十九大暨APEC框架下中越合作研讨会”8日上午在河内开幕。

中越两国相关领域的学者在“十九大之后中国外交政策及对邻国的影响”“十九大之后中越关系”“深化亚太经合组织框架下的越中合作”三个议题下发表意见、沟通观点。

越南社会科学院负责人阮光舜（NGUYEN QUANG THUAN）在致辞中表示，越南和中国在各领域、各层次都有着密切合作，越南党和政府重视与中国发展越中全面战略合作伙伴关系。中共十九大闭幕后，中国最高领导人首次出访就将来到越南。在此之际，该论坛的召开更具有重要意义，也希望学者们能各抒己见、深入交流，为这个时代贡献智慧。

中共中央宣传部部务会成员、国务院新闻办公室副主任郭卫民向参会学者介绍了中共十九大的情况。他表示，习近平总书记即将出席亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议并对越南进行国事访问，这对提升中越睦邻友好关系，打造周边命运共同体，深化亚太伙伴关系，具有重大意义，也将为中越关系的未来发展奠定更加坚实的基础。他说：“希望大家能够畅所欲言，积极建言献策，为推动中越两国各领域的交流合作提供助力，为深化中越全面战略合作伙伴关系汇聚共识，为维护亚太地区的和平稳定和发展贡献智慧。”

中国社会科学院国家全球战略智库常务副理事长兼秘书长王灵桂简要介绍了该智库的相关情况，并作了《与越南同志分享学习中共十九大精神的初步体会》主旨演讲。