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緬甸將在年底獲得首架梟龍戰機 目前正在中國試飛

发布于 November 9, 2017
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（缅甸内比都8日综合外电报道）据俄罗斯《军工信使》网站11月7日报道，据缅甸媒体Mizzima通讯社等报道，即将交付缅甸的“枭龙”战斗机已经在成飞开始测试。在2017年年底之前缅甸就可以得到首架“枭龙”。
据《简氏防务周刊》之前的报道称，缅甸2015年12月与巴基斯坦签订协议，通过巴基斯坦订购16架“枭龙”Block II 战斗机，每架1600万美元。
这16架“枭龙”将替换缅甸空军现有的24架歼-7战斗机和16架强-5攻击机。这些飞机是1990年缅甸从中国获得的，已经老化严重。除此以外报道中称缅甸空军还可能希望获得更多的“枭龙”。不过缅甸国防部至今守口如瓶，没有透露进一步计划的任何信息。
作为“枭龙”的合作开发方之一，缅甸购买“枭龙”对于巴基斯坦也是一笔了不得的生意。据巴基斯坦国防生产委员会主席称，巴基斯坦本财政年度截止到7月，整个装备出口额高达9830万美元，比过去十年的平均水平高出55%。这一笔订购枭龙的生意显然占了相当大的比重。
通过这一笔合同缅甸与巴基斯坦在军事上的合作也更进一步。根据协议，巴基斯坦还将给缅甸提供战机维护服务。

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