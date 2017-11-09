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阿都哈金：評估得獎者整體表現 獎學金采學期分發制

发布于 November 9, 2017
建筑科学学士学位班的Arista Ho Kar Sing（前右4）从校长拿督阿都哈金博士手中领取奖学金。
建筑科学学士学位班的Arista Ho Kar Sing（前右4）从校长拿督阿都哈金博士手中领取奖学金。

（本报诗巫8日讯）“砂科大学院董事部奖学金采用学期分发制度，并以高水平来重新审查并评估得奖者的整体表现，以确保他们每个学期皆能符合条件与要求。”
砂科大学院校长拿督阿都哈金博士在该校董事部奖学金颁发仪式上致词时，强调了上述事项。他说，今年共有152位在这项奖学金制度下受惠的学生，惟仅邀请了A组的33位学生前来领奖，而B组和C组的得奖者也将很快接获奖项。
“砂科大学院一直以来都致力于为学生提供更多财务方面的援助，除了符合条件的学生可免学费就读先修班以外，亦有不少奖学金可供申请。而董事部奖学金于2017年开始推展，根据学生的学术表现来颁发奖项。”
他指出，透过这项奖学金的颁发，希望可以进一步激励学子们更加努力学习，以取得更亮眼的成绩。“A组是这项奖学金当中最高的奖项，虽说无法全额补助学生们的财务需求，但有关奖学金数额至少可以津贴部份的需要。”
“我们希望在奖学金的颁发方面，可以注重在课外活动领域取得必须的分数，以符合董事部的要求与标准。因为学生在校期间有不同的技能需要掌握，包括沟通技巧、组织技巧、社交技巧等，这些均对学生们的未来发展十分重要。”
他说，在学生们毕业后，或许在职场上必须安排各项事宜并筹办活动，故这些一般技能皆需充份掌握，无论在哪个工作领域，都是不可或缺的。
“我们也欣见砂科大的学生十分积极学习各方面的技能，以充份装备自我，为着未来的就业环境，同时也透过团队方式推行各项工作。”
另外，拿督阿都哈金博士表示，也是砂科大学院首次在该校的开放剧场举行颁奖礼。“这个开放剧场将可成为校内一个举办大型活动的理想地点，同时未来亦可综合多项活动在这里进行，让校园更显热闹。”

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