鼓勵學子努力向學 科大推展董事部獎學金

全体获颁A组奖学金的学生与校方领导合影。坐者左4及5分别为企业和行销部高级经理卢友钦及校长拿督阿都哈金博士。

（本报诗巫8日讯）砂拉越科技大学学院于今年度开始推展董事部奖学金，为该校有财务需求的学生提供援助，减轻他们在校求学期间的财务负担。同时，这项奖学金也鼓励学子努力向学，达致杰出的学术成绩。

此外，砂科大学院董事部奖学金也旨在鼓励学生追求均衡的课外活动表现，以培养良好领导才能及拥有企业技能的具竞争力学子。

受惠学生必须是于2017年或以后就读砂科大学院学士学位课程，且家庭收入每月不超过8千令吉，同时未获得其它奖学金者。另外，这项奖学金也根据学生的学术成绩，分为A、B、C共3个组别。

其中，学生在先修班/预科班/文凭课程的成绩达3.5分或以上，或在大马高等教育文凭或A水平考试中取得2A或以上，抑或是在华文独中统考获得3A或以上，即可获颁A组的每学期1千750令吉奖学金。

而在先修班/预科班/文凭课程的成绩介于3.0至3.5分，或在大马高等教育文凭或A水平考试中取得1A，抑或是在华文独中统考获得2A，即可获颁B组的每学期1千250令吉奖学金。

另一方面，在先修班/预科班/文凭课程的成绩介于2.5至3.0分，或在大马高等教育文凭或A水平考试中取得2B，抑或是在华文独中统考获得1A，即可获颁C组的每学期750令吉奖学金。

2017年共有152位学生在这项奖学金制度下受惠，其中A组得奖者有33位，B组为56位，C组则有63位。兹将获颁奖项的A组得奖者名单列下：

Arista Ho Kar Sing、Kho Min Ping、Norisha Emyliana Bt Atan、Lee Hai Xiang、Michelle Chua Huei Ni、Chiew Hua Ching、Kon Chia Ying、Ting Yian Wen、Law Lik Khiang、Lim Thian Thian、Amy Law Pei Yen、Low Kah Lun、Ling Jing Bi、Wong Ing Nge、Ng Ka Tshun、Jasper Nanta Anak Jonathan Keram、Alvin Tan Boon Cong、Felicia Ling Wei Ling、Phang Shin Fung、Kelly Liaw Chai Ling、Wong Yee Ung、Liow Kian Leong、Tina Huong Lin Yen、Brigette Leja Binyas、Reuben Sawing Kadin、Melanie Phua Xiao Ling、Nicholas Tang Jing Sheng、Lai Jia Boa、Richard Ng Shen Wang、Patrick Yii Zheng Feng、Jordan Lai Kuan Wei、Desmond Liew Yan Zhen、Ang Siang Ming。