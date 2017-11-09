劉會耀：代議士非人聯 巴旺阿山區內發展不足

人联党巴旺阿山支部新届妇女组组委们与支部主席刘会耀（坐者左8）合摄。坐者左9为妇女组主任徐鋉芸。

（本报诗巫日讯）“巴旺阿山区内的发展，若与诗巫再也相较，明显仍不足，相信这与当地现有的人民代议士非出自人联党，亦有一定的关连，而发展不足的情况也使当地居民失去提升的机会。”

砂人联党巴旺阿山支部主席刘会耀律师日前在该支部党员大会上再次强调该党的宗旨，同时也鼓励党员同志继续秉持党的宗旨为民服务。他感激过去两年党员同志的齐心协力，互相配合，走访基层聆听民众的声音。

“同时，在青年团与妇女组两大辅翼的协助下，我们筹办了各项重要活动，走访乡区及政府当局，同时民生投诉小组的成立，更能直接将民众反映的民生课题一一向当局呈报，寻求当局的协助改善，采取必要行动来解决问题。”

此外，他指出，支部也在福利工作上不遗余力，尽最大的努力，协助弱势群体，如单亲妈妈、残疾人士等等。不仅如此，在与党中央方面也维持了良好的联系与互动。

据了解，在这次的党员大会，不少新加入的党员同志也出席参盛，刘会耀也期勉新进党员同志应积极在巴旺阿山的社区基层走动，从而了解各处民瘼，以便能尽力为民众提供协助。

青年团及妇女组分别是支部的两大辅翼，是重要的组织架构。刘会耀希望青年团方面能够在时事动态方面能更加的关注，理性探究并对时弊建言发声。

“如宗教事项趋向极端时有所闻，但事实上宗教是不能凌驾于政治与宪法之上。而妇女组的角色侧重联谊，加强党员同志与民间各造的联系。”

他也说，出席党员大会的党同志众多，这是一个好现象，显示了巴旺阿山区的同志们仍然对该党深具信心。而他也强调，该党不会放弃巴旺阿山选区。