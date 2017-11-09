首页 新闻 中砂新闻 辛勤耕耘服務獲同志認同 劉會耀續掌支部主席

辛勤耕耘服務獲同志認同 劉會耀續掌支部主席

发布于 November 9, 2017
人联党巴旺阿山支部新届执委合影。前排中为支部主席刘会耀，前左2及左5分别为青年团长池帝辉及署理主席兼土著小组主任郑振德，前排右2、右4及右5分别为妇女组主任徐鋉芸丶首长署政治秘书Daniel Bujal及秘书长郑元顺。
人联党巴旺阿山支部新届执委合影。前排中为支部主席刘会耀，前左2及左5分别为青年团长池帝辉及署理主席兼土著小组主任郑振德，前排右2、右4及右5分别为妇女组主任徐鋉芸丶首长署政治秘书Daniel Bujal及秘书长郑元顺。

（本报诗巫8日讯）砂人联党巴旺阿山支部召开的党员大会上，刘会耀众望所归，连任支部主席！
砂人联党巴旺阿山支部于日前于党所召开第二届党员大会，出席大会的党员同志非常踊跃，并且在大会召开前齐聚党所前方广场，一众党员同志齐声高呼砂哈地，更显声势浩大。
原任支部主席刘会耀在过去的辛勤耕耘与服务获得党员同志的认同，并在大会上获得一致拥戴而连任支部主席。兹将砂拉越人民联合党巴旺阿山支部2018-2020年度执委名单列下：
主席：刘会耀
署理主席：郑振德
副主席：吴良仁
副主席：DANIEL AK BUJAL
副主席：ABELL AK MANG
副主席：黄道武
秘书长：郑元顺
副秘书：张智利丶ALI AK JAMPI丶许进潍
财政：叶馥荣
副财政：杨庆顺
青年团团长：池帝辉
妇女组主任：徐鋉芸
组织秘书：黄礼健
副组织秘书：詹世坤
宣教及资讯秘书：许如益
副宣教及资讯秘书：陈仕煌
康乐主任：谢路佳
副康乐主任：姚智馨
福利主任：刘世钦
副福利主任：郑敦光
培训主任：吴友淞
副培训主任：林万亿
委员：赵伟林丶张集杰丶毕家荣丶郑珠晶丶谢再文丶潘德财丶黄育堔丶黄晓琦丶OTHMAN B ABDULLAH @AJI AK PENGIRAN丶WILLIAM MELUAN AK MAT丶ULLACK AK AING @ AYING丶NEWS AK JANGGU丶SULIMAN AK SUPIT丶BRAUN @WARREN BROWN AK SUMBANG丶JUTI AK BELON丶BANYING AK GAHET丶DENNIS AK TIAU丶GANTIH AK SAING丶DONALD GILBERT MUNTIE丶SAOH AK MARONG丶CLIFF RICHARD AK JALAK

  • 11月5日，越南岘港某处海滩风雨交加。2017年亚太经合组织（APEC）领导人会议周6日在越南岘港拉开帷幕。同时，台风“达维”已经于4日凌晨登陆越南中部。天气预报预测，整个APEC会议周都可能是阴雨天气。

    颱風達維 已在越南造成89人死亡

    （越南河内8日综合外电报道）越南中央预防自然灾害指导委员会8日发布消息称，台风“达维”在越南已造成89人死亡，另有18人失踪。 …
    November 9, 2017
    0 second read
  • gg17

    緬甸將在年底獲得首架梟龍戰機 目前正在中國試飛

    （缅甸内比都8日综合外电报道）据俄罗斯《军工信使》网站11月7日报道，据缅甸媒体Mizzima通讯社等报道，即将交付缅甸的“枭龙”战斗机已经在成飞开始测试。在2017年年底之前缅甸…
    November 9, 2017
    3 second read
  • 建筑科学学士学位班的Arista Ho Kar Sing（前右4）从校长拿督阿都哈金博士手中领取奖学金。

    阿都哈金：評估得獎者整體表現 獎學金采學期分發制

    （本报诗巫8日讯）“砂科大学院董事部奖学金采用学期分发制度，并以高水平来重新审查并评估得奖者的整体表现，以确保他们每个学期皆能符合条件与要求。” …
    November 9, 2017
    2 second read
载入更多相关文章
  • 建筑科学学士学位班的Arista Ho Kar Sing（前右4）从校长拿督阿都哈金博士手中领取奖学金。

    阿都哈金：評估得獎者整體表現 獎學金采學期分發制

    （本报诗巫8日讯）“砂科大学院董事部奖学金采用学期分发制度，并以高水平来重新审查并评估得奖者的整体表现，以确保他们每个学期皆能符合条件与要求。” …
    November 9, 2017
    2 second read
  • 全体获颁A组奖学金的学生与校方领导合影。坐者左4及5分别为企业和行销部高级经理卢友钦及校长拿督阿都哈金博士。

    鼓勵學子努力向學 科大推展董事部獎學金

    （本报诗巫8日讯）砂拉越科技大学学院于今年度开始推展董事部奖学金，为该校有财务需求的学生提供援助，减轻他们在校求学期间的财务负担。同时，这项奖学金也鼓励学子努力向学，达致杰出的学术…
    November 9, 2017
    1 min read
  • 人联党巴旺阿山支部新届妇女组组委们与支部主席刘会耀（坐者左8）合摄。坐者左9为妇女组主任徐鋉芸。

    劉會耀：代議士非人聯 巴旺阿山區內發展不足

    （本报诗巫日讯）“巴旺阿山区内的发展，若与诗巫再也相较，明显仍不足，相信这与当地现有的人民代议士非出自人联党，亦有一定的关连，而发展不足的情况也使当地居民失去提升的机会。” …
    November 9, 2017
    0 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭