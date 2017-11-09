辛勤耕耘服務獲同志認同 劉會耀續掌支部主席

人联党巴旺阿山支部新届执委合影。前排中为支部主席刘会耀，前左2及左5分别为青年团长池帝辉及署理主席兼土著小组主任郑振德，前排右2、右4及右5分别为妇女组主任徐鋉芸丶首长署政治秘书Daniel Bujal及秘书长郑元顺。

（本报诗巫8日讯）砂人联党巴旺阿山支部召开的党员大会上，刘会耀众望所归，连任支部主席！

砂人联党巴旺阿山支部于日前于党所召开第二届党员大会，出席大会的党员同志非常踊跃，并且在大会召开前齐聚党所前方广场，一众党员同志齐声高呼砂哈地，更显声势浩大。

原任支部主席刘会耀在过去的辛勤耕耘与服务获得党员同志的认同，并在大会上获得一致拥戴而连任支部主席。兹将砂拉越人民联合党巴旺阿山支部2018-2020年度执委名单列下：

主席：刘会耀

署理主席：郑振德

副主席：吴良仁

副主席：DANIEL AK BUJAL

副主席：ABELL AK MANG

副主席：黄道武

秘书长：郑元顺

副秘书：张智利丶ALI AK JAMPI丶许进潍

财政：叶馥荣

副财政：杨庆顺

青年团团长：池帝辉

妇女组主任：徐鋉芸

组织秘书：黄礼健

副组织秘书：詹世坤

宣教及资讯秘书：许如益

副宣教及资讯秘书：陈仕煌

康乐主任：谢路佳

副康乐主任：姚智馨

福利主任：刘世钦

副福利主任：郑敦光

培训主任：吴友淞

副培训主任：林万亿

委员：赵伟林丶张集杰丶毕家荣丶郑珠晶丶谢再文丶潘德财丶黄育堔丶黄晓琦丶OTHMAN B ABDULLAH @AJI AK PENGIRAN丶WILLIAM MELUAN AK MAT丶ULLACK AK AING @ AYING丶NEWS AK JANGGU丶SULIMAN AK SUPIT丶BRAUN @WARREN BROWN AK SUMBANG丶JUTI AK BELON丶BANYING AK GAHET丶DENNIS AK TIAU丶GANTIH AK SAING丶DONALD GILBERT MUNTIE丶SAOH AK MARONG丶CLIFF RICHARD AK JALAK