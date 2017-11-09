經濟不景衝擊下 美里市局門牌稅有挑戰

（本报美里8日讯）在经济不景的冲击下，美里市政局门牌税收面对巨大的挑战，一是当年的门牌税收，二是鸠收拖欠门牌税。

美里副市长朱莱希在美里市政局会议厅接待霹雳怡保市政厅参访团活动上致词时，如斯指出。

他说，美里市政局的日常运作依靠税收维持。一般来说，美里的产业蓬勃发展必将带动美里市政局的税收，然而实际情况并非如此。

他表示，怡保市政厅管辖面积范围虽然远不及美里辽阔，然而所获税收却远远多于美里。

“怡保市的面积约640平方公里，而美里的面积超过5000平方公里，惟怡保市政厅来自于门牌税的收入高达1亿4千万，是美里的3倍。

他认为，与明年准备迎接升市30周年的怡保相比之下，升市至今只有12年的美里还是一个“年轻”城市。

他亦称，石油业带动美里迅速发展，然而除了石油业之外，位于沿海一带的美里，海域资源丰富，珊瑚景观优美，还有许多天然资源，如湖泊、石洞等，有利于美里发展旅游业。再来是美里市的清洁卫生更是受到国籍游客的好评和肯定。

另外，基于美里人要求水平高的因素，美里市政局在服务人民面对巨大的挑战，因此，美里市议员人数也由原有的26名，增加至32名。