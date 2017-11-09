布艾沙灘超馬賽 各組成績揭曉

5公里与10公里组参赛选手准备在鸣笛起跑。

（本报美里8日讯）美里布艾沙滩超级马拉松赛于日前圆满落幕，经过漫长的远途径跑，超马6??0公里男子组冠军得主是来自国汶莱的亚历山大钟伟民（译音），他以5小时54分完成比赛，60公里女子组的冠军则由来自槟城的卢恩慈获得，她以6小时04分完成比赛。

此项赛事由柏戈奴州选区服务中心、美里跑步俱乐部和Beach Republic联办，以Beach Republic为起点，并以巴甘奴布艾沙滩为终点。

砂福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部助理部长（妇女、家庭及儿童发展）罗茜在闭幕颁奖典礼致词时指出，主办当局决定将去年首届的“美里沙滩超级马拉松赛”，于今年易名为“美里布艾沙滩超级马拉松赛”，将原有的30公里和50公里项目，提升至38公里及60公里项目，以配合国际赛会的水准。

她认为，此项符合国际赛会的超级马拉松赛吸引来自国内外选手参与，可从中提高赛事终点站布艾沙滩的知名度，尤其是远征38公里及60公里的跑手们将在当天凌晨4时从Beach Republic俱乐部出发，沿着绵长的海岸线往实务的的布艾前进，途中可以迎接日出，也能沿途欣赏自然美景、奇观岩石，包括闻名全球的野马岭。

“主办单位在今年增设10公里及5公里的组别，让美里与实务的当民众都能参与有关沙滩义跑，为此带动两地区互动

与一同参与这项富有健康又具有意义的活动。 ”由于罗茜不克出席闭幕颁奖仪式，因此由柏戈奴县长胡西尼代读其讲稿。

此外，胡西尼亦表示，对于柏戈奴县公署一直都极力推广当地旅游景点，因此如参赛者在沿途中有捕捉到美丽的景色照片，希望借此机会介绍让我国其它州属及国外朋友。

另一方面，美里布艾沙滩超级马拉松赛”嘉宾拿督罗娜指出，此项超级马拉松赛让参赛者们从美里市沿海直达实务的的布艾海滩，亦是作为此次赛事的命名。

她表示，参赛者沿著作为赛道的沙滩，可看见壮观的杜山海滩的野马岭，此景犹如一匹骏马在喝水，是属于大自然的鬼斧神工的结晶，同时路途中可看见多个渔村美景风格。

她说，此项国际赛事成功吸引来自国内外爱好跑步者的参与，包括来自12个国家的232名参与者，分别来自马来西亚、澳大利亚、加拿大、德国、印度、爱尔兰、日本、纽西兰、菲律宾、葡萄牙、新加坡及汶莱，他们分别参加了60公里和38公里的项目，还有10公里及5公里项目。

各组别得奖者名单如下：

超马60公里男子组：

1. ALEXANDER CHUNG KWEI MING

2.YIM HENG FATT

3.COLIN HANG MIN KWANG

4.DAVID NG SIEW FEI

5.LIM YEW KHUAY

6.ZAINOR SAM BIN MD ZAIN

7. LIM JYH HANN

8.MOHD SOFFYHAIRROL AZAMI HJ ABD MOMIN

9.AHMAD AHSA HJ IBRAHIM

10.MUHAMMAD NOR ALI FULLAH HAJI KASBAN

超马60公里女子组：

1.CHRISTINE LOH WOON CHZE

2.MARNIE FARIZAN AHMAD

3.EMILDA BINTI JAMI @ JIMMY

4. PRESCILLA AK INTING

5. NORAYATI BINTI MASILIN @ MORSLILIN / KOH PEY TSY

7. MOANA OSULLIVAN

8. JENNIE TAYLOR

9.LEA MARANON ASILOM

10. PANG YI LIAN

超马38公里男子组：

1. MD NAZRUL EFFENDY MD ALI HASSAN

2. LEE SMITH

3. PHILIP LIM CHEE RONG

4.MOHAMMAD ASRI BIN AHMAD

5.SUDIRNAZRI BIN MUSAR

6.DAU D

7.IVAN CHRISTOPHER MOORE

8.MAZLI BIN MASHADI

9.SEA KONG MENG

10.SIAW YEW KIONG

超马38公里女子组：

1. JUDY LESLIE

2.MELISSA WONG NYUK YIAN

3. TIE SIAW FOONG

4.FEBE SIM KUI YEAN

5.CHIHIRO YAKOU

6.CHONG MEE YIN

7.ERNIE FADZLINA GHANI

8.ROSMOHAIZAN ARDIANA HJ MOHAMAD

9.DR.NIK AZI AZUHA BINTI NIK HASSAN

10.YONG PEI YING

10公里男子组：

1.DAVID PATTON

2. SHAHRUL FIRZUWAN BIN FRANKIE

3. WILSET SADAM AK BUNDAK

4. JEREMY CHIN EE WEI

5.VINCENT CYRIL AK USIK

6. MUHD ROZAIMI ABDULLAH RAMLI

7.SOLOMON UYO JAU

8.KELBIN CELESTINE AK THOMAS

9.HUANG CHYI YENN

10. JOHN HUONG

10公里女子组：

1.HO MEE MEE

2.SENDRA AK MATHEW MASIR

3.TEO EE PENG

4.CHINDY HONG

5.RAQUEL COELHO

6.BIBI EFFARENA BINTI ARBI

7.RAZZA DAUD

8.ROSELINA BAKAR

9.FAM SWEE YOON

10.ERIN KENNEDY