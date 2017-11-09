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沈桂賢有信心 砂財算有盈餘

发布于 November 9, 2017
拿督沈桂贤喜见2018年财政预算案延续前首长已故阿德南沙登的议程。
拿督沈桂贤喜见2018年财政预算案延续前首长已故阿德南沙登的议程。

（本报古晋8日讯）砂地方政府与房屋部部长兼石角区州议员拿督沈桂贤表示，2018年财政预算案是一个达到平衡甚至可说是盈余的预算案，他有信心明年同期砂州政府也将提呈盈余的预算案。 
他指出，2018年财政预算案显示砂拉越政府延续前首长已故阿德南的议程，即倾向发展和专注在乡区发展。 与此同时，今日提呈的财政预算案也涵盖了其他关键策略，包括把砂经济转型为更广泛基础，并迈向数码经济发展。
他接着说，另一项对砂拉越极为重要的就是有金融自主（financial autonomy）的能力，除了依赖砂天然资源石油和天然气外，也必须发掘其他资源来赚取收入。
也是人联党主席的沈桂贤是在今日中午，在州立法议会上被媒体询及对2018年财政预算案的看法时，如是发表谈话。
他说，今日提呈的发展预算案是全国各个州属中，属于获得分配最多发展拨款的预算案。
“我们看过了雪兰莪、槟城的预算案，也可见那是多大的赤字预算案，发展预算案又占其中多少？”
他喜见是次的财政预算案依然延续必须关注的发展事项。
沈桂贤也强调，砂拉越拥有多达300亿令吉的储备金，这与槟城和雪兰莪比较下是多么大笔的储备金。
“我觉得他们的储备金也只是砂拉越的一小部分，加上赤字远远大过砂拉越，我不懂他们是如何去管理这样的预算案。”
故此，他相信，随着砂拉越具有庞大储备金和少许赤字预算，明年同期必定会呈现盈余预算案。
不过，他也促请各造必须确保预算案获得善用，让所有发展项目都可顺利落实。

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